Á hậu Quỳnh Châu khoe ảnh Valentine, háo hức chờ đón con đầu lòng bên ông xã

HHTO - Giữa không khí lãng mạn của ngày Valentine, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu khiến cộng đồng mạng “lịm tim” khi vừa tung bộ ảnh mới cùng ông xã doanh nhân Phát Nguyễn.

Sau khi kết hôn, Quỳnh Châu thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên người bạn đời của mình. Bộ ảnh Valentine lần này được thực hiện ngay tại tổ ấm riêng của cả hai. Quỳnh Châu và Phát Nguyễn chọn concept đơn giản với áo thun trắng, quần jeans xanh tối giản.

Trong loạt hình, nàng Hậu tươi tắn, tràn đầy năng lượng dù đang trong thai kỳ. Nhiều người nhận xét cô không thay đổi nhiều khi mang thai, thậm chí có phần nhuận sắc hơn trước. Ông xã Chế Nguyễn Quỳnh Châu còn vẽ trái tim đầy đáng yêu trên bụng vợ.

Quỳnh Châu - Phát Nguyễn thoải mái chia sẻ khoảnh khắc đời thường với khán giả.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ về cảm xúc khi Valentine năm nay đã hoàn toàn khác: “Valentine năm mình còn độc thân, mình từng nghĩ tình yêu là những bó hoa, những buổi tối lãng mạn, những tấm hình thật đẹp. Vậy mà năm nay đổi hết khái niệm Valentine của mình. Tự dưng mọi mong cầu chỉ còn xoay quanh nhịp tim bé nhỏ đang lớn dần trong bụng mình. Điều ước năm nay của Ba và Mẹ khi hỏi nhau "Em/ Anh ước gì" đều là Ước con mình mạnh khỏe”.

Cặp đôi háo hức khi gia đình nhỏ sắp có thêm thành viên mới.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Phát Nguyễn gắn bó gần 5 năm trước khi quyết định về chung một nhà với đám cưới ngọt ngào vào tháng 10 năm ngoái tại TP.HCM. Tiệc cưới của cô có sự góp mặt của khoảng 800 khách mời gồm dàn sao, người nổi tiếng và bạn bè thân thiết. Đến cuối năm, cả hai hạnh phúc thông báo tin vui mang thai con đầu lòng và nhận nhiều lời chúc mừng của khán giả.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, sinh năm 1994, quê Lâm Đồng. Người đẹp được công chúng biết đến qua các chương trình thời trang như Project Runway, Vietnam’s Next Top Model 2014. Năm 2015, cô thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam, vào Top 5. Tháng 9/2022, Quỳnh Châu tham gia Miss Grand Vietnam, đoạt Á hậu 1. Ở lĩnh vực điện ảnh, Quỳnh Châu từng tham gia các phim Hoa hậu giang hồ, Bố già...