Dàn sao Việt dự đám cưới Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Hòa Minzy - Puka "cực ồn"

Tối 26/10, đám cưới của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và ông xã Phát Nguyễn diễn ra trong không khí rộn ràng tại TP.HCM với khoảng 800 khách mời. Từ khoảng 18h30, cô dâu - chú rể đã có mặt chào đón những vị khách đến chung vui trong ngày trọng đại.

Không gian lễ cưới được trang trí theo phong cách tinh giản, ấm cúng mà vẫn đảm bảo sự tinh tế, lối vào tiệc có một đoạn "đường hầm" vải lụa trắng độc đáo. Phần concept được lấy ý tưởng từ vùng đất Đà Lạt, giảm sắc hoa, dùng nhiều lá xanh gợi cảm giác mát mẻ. Sân khấu trung tâm gồm các khối cành lá được xếp theo hình cây thông. Quanh không gian là phông nền đen phủ đèn LED, tạo cảm giác như bữa tiệc dưới bầu trời đầy sao.

Trong đó, khoảnh khắc cô dâu được bố dắt vào lễ đường, trao tận tay chú rể khiến khách mời xúc động. Trên sân khấu, Quỳnh Châu và Phát Nguyễn cùng trao gửi những lời hứa hẹn cho cuộc sống hôn nhân sắp tới.

Đám cưới của Quỳnh Châu quy tụ đông đảo nghệ sĩ Việt như Hòa Minzy, Puka, Ngô Kiến Huy, Diễm My 9X, Sam, LyLy, Thúy Ngân... Hội chị em Hoa - Á hậu gồm Khánh Vân, Lê Hoàng Phương, Ngọc Châu, Hoàng Thùy, Ngọc Châu, Võ Hoàng Yến và các học trò tại Miss International Queen Vietnam 2025 cũng có mặt từ sớm.

Dàn khách mời ngay khi hội ngộ đã cực "ồn" với đoạn clip "đu trend": "Đây là chúng tôi trước bữa tiệc". Màn "đụng độ" của những "chiến thần quẩy đám cưới" như Hòa Minzy, Puka, Khánh Vân mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước khiến netizen thích thú.

Hòa Minzy trở thành "hoạt náo viên", trình diễn ca khúc Bắc Bling, có sự phụ họa của cô dâu - chú rể và dàn khách mời.

Đặc biệt, trước khi đám cưới diễn ra, vào buổi chiều, Quỳnh Châu - Phát Nguyễn đã thực hiện nghi thức vow (lễ thề nguyện) với sự góp mặt của người thân và bạn bè thân thiết. Cô dâu Quỳnh Châu xúc động: "Mọi người đều nghĩ anh là thiếu gia. Nhưng những người thân ở đây đều biết chúng mình đã cùng nhau đi qua những ngày không có một đồng nào trong thời dịch. Em đã chọn anh làm chồng của em và sẽ yêu anh bây giờ, sau này, và cả cho đến khi tim em ngừng đập. Em là nước sôi vì luôn vội vàng, còn anh là nước hồ giúp em bình tĩnh, cảm thấy bình yên".