Chế Nguyễn Quỳnh Châu hé lộ khoảnh khắc được cầu hôn, dàn sao Việt chờ ngày cưới

Như Quỳnh

HHTO - Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ hình ảnh được cầu hôn vào sinh nhật năm ngoái sau hành trình dài bên nhau. Người đẹp còn tiết lộ "xin vía" từ một đàn chị trong nghề.

Sáng 22/9, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu hạnh phúc chia sẻ bức ảnh được bạn trai cầu hôn: "Hơn 1 năm giữ trong máy tới bây giờ mới up. Ngày đó có cô gái đã nói "Em Đồng Ý"".

550870231-1349596963195015-3404009628862197215-n.jpg

Cùng với khoảnh khắc cả hai cười tươi rạng rỡ, khoe chiếc nhẫn kim cương, Chế Nguyễn Quỳnh Châu còn đăng tải một đoạn clip hơn 16 phút. Với tiêu đề "Một ngày sinh nhật "đặc biệt" của Quỳnh Châu", ở đó ghi lại trọn vẹn hành trình Phát Nguyễn - chồng sắp cưới của cô âm thầm cùng gia đình và bạn bè chuẩn bị màn cầu hôn bên bờ biển Phan Thiết.

cover-12.jpg

MC Minh Xù - người bạn thân thiết của cặp đôi tham gia "đạo diễn" cho bất ngờ này. Mọi người cùng tạo bất ngờ cho nàng á hậu, bịt mắt đưa cô đến một khung cảnh lãng mạn. Quỳnh Châu cho biết khi bịt mắt, được anh dắt tay ra bờ biển, cô vẫn chỉ nghĩ đây là một buổi tiệc sinh nhật bình thường. Tâm trạng cô hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn quên cắt tag chiếc váy mới mua.

Khi mở khăn bịt mắt, Chế Nguyễn Quỳnh Châu bất ngờ bởi hàng chữ "Marry Me" được thắp sáng bên bờ biển, band nhạc biểu diễn ca khúc Take Me To Your Heart cả hai cùng yêu thích và sự hiện diện của đông đảo người thân, bạn bè. Phát Nguyễn quỳ xuống cầu hôn Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Quỳnh Châu cho biết bản thân bất ngờ vì không biết bạn trai chuẩn bị từ lúc nào, bởi thời gian qua cả hai gần như luôn ở sát cạnh nhau.

Bên dưới bài đăng của Chế Nguyễn Quỳnh Châu, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng. Trước lời chung vui của siêu mẫu Minh Tú, Quỳnh Châu đáp lại rằng "nhờ vía chị nhả nha". "Anh tài" S.T Sơn Thạch thích thú: "Chúc mừng hai em! Hẹ hẹ hẹ". Động thái của cặp đôi "trai tài - gái giỏi" được khán giả dự đoán cô sẽ sớm lên xe hoa, còn Quỳnh Châu "úp mở": "May đầm thôi".

cover-13.jpg

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Phát Nguyễn quen nhau từ năm 2020. Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 nhận thấy ở bạn trai có nhiều điểm chung về tính cách, suy nghĩ nên đã đồng ý tìm hiểu.

505248317-1268444397976939-3873040196264777620-n.jpg

Dịp Noel 2022, cô lần đầu công khai bạn trai. Trước đó, người đẹp giữ thông tin riêng tư vì sợ nếu cả hai không có "kết thúc đẹp" thì sẽ dễ bị đau lòng. Thời điểm đó, Chế Nguyễn Quỳnh Châu cho hay cô chỉ công khai bạn trai khi bản thân đã quyết định cưới người này trong tương lai. Tuy không chia sẻ nhiều về nhau nhưng Phát Nguyễn luôn âm thầm đồng hành bên cô, đặc biệt khi cô tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022.

494303618-1239648280856551-5137318340198565183-n.jpg

Đầu năm 2023, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đưa Phát Nguyễn về ra mắt gia đình ở Đà Lạt dịp đầu năm. Cặp đôi dùng bữa cơm tất niên, quây quần đón năm mới 2023 cùng bà nội, bố mẹ và các em.

Tết 2025, Chế Nguyễn Quỳnh Châu tung loạt ảnh cùng bạn trai. Nhiều khán giả chúc mừng hạnh phúc và kỳ vọng về đám cưới của cô trong năm nay. Đến đầu tháng 8/2025, cả hai hé lộ hình ảnh cùng đến nhà thờ làm lễ rửa tội - một nghi thức quan trọng trước khi gia nhập đạo Thiên Chúa, cũng là một bước trong hành trình tiến đến hôn nhân.

528640718-1313087733512605-8869961206965463656-n.jpg
1465.jpg
Như Quỳnh
#Chế Nguyễn Quỳnh Châu #cầu hôn #đám cưới #Phát Nguyễn #tình yêu #minh tú #s.t sơn thạch

