Cuộc đua phim Tết: Gương mặt mới nào sẽ "bỏ túi" thành tích trăm tỷ đầu tiên?

HHTO - Phim Tết năm 2026 hứa hẹn là cuộc đua gay cấn của những gương mặt mới trong các dự án được đầu tư lớn.

Không chỉ là những ngôi sao phòng vé quen mặt, thị trường phim Tết năm 2026 chứng kiến nhiều tân binh vươn lên diễn chính, hứa hẹn mang đến "làn gió mới" cho rạp chiếu dịp đầu năm. Những đạo diễn tiếng tăm như Trấn Thành, Trường Giang... mạnh dạn giao phó câu chuyện của mình cho những gương mặt trẻ, mới toanh trên màn ảnh rộng, tạo nên cuộc đua thú vị và khó đoán.

LyLy

Lần đầu tiên lấn sân diễn xuất, LyLy trở thành tâm điểm trong phim Tết Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Trong dự án, cô vào vai người dẫn chương trình Chị Bờ Vai - Hải Linh dính phải nhiều ồn ào đời tư, từ cuộc tình riêng đến những mối quan hệ chị em xung quanh. Lần này, Trấn Thành quyết định giao phó cho những cái tên quen của làng showbiz (đa số là ca sĩ) nhưng lại là gương mặt mới của điện ảnh.

Pháo

Song hành với LyLy trong Thỏ Ơi!! không thể thiếu Pháo, nữ rapper lần đầu đóng chính phim điện ảnh. Qua trailer mới nhất, nhân vật Thỏ này có quá khứ phức tạp, cùng với nhiều hành vi cuồng loạn, khó lường. Pháo hiện đang là cái tên gây bất ngờ, được dự đoán bùng nổ khi luôn làm tốt vai trò của mình ở bất cứ dự án nào, dù là thử sức với khía cạnh trình diễn trong Em Xinh "Say Hi" hay nghệ sĩ giải trí trong Running Man Vietnam mùa 3 vừa qua.

Pháp Kiều

Một gương mặt trẻ nữa hứa hẹn làm bùng nổ màn ảnh Tết chính là Pháp Kiều trong Thỏ Ơi!!. Đảm nhận vai trợ lý của Hải Linh, Pháp Kiều ghi điểm ở những khoảnh khắc "đàm tiếu" cùng tạo hình cuốn hút. Dù là vai phụ nhưng với một dự án của Trấn Thành, bất cứ nhân vật nào cũng có cơ hội để tỏa sáng dù chỉ vài giây. Chính vì vậy, sự duyên dáng của Pháp Kiều hứa hẹn sẽ lôi cuốn người xem không thua gì Ngọc Nguyễn của Mai trước đó.

Hưng Nguyễn

Một dự án phim Tết khác được khán giả trông chờ chính là Báu Vật Trời Cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Ngoài cặp Tuấn Trần - Phương Anh Đào, sự xuất hiện của Nam vương Hưng Nguyễn được xem là "điểm cộng" phần nhìn, cũng như đáng trông chờ về mặt diễn xuất. Đóng vai Thành - mỹ nam làng chài và có quan hệ yêu đương dễ thương với em gái của nam chính Hồng, Hưng Nguyễn có cơ hội phô diễn thân hình săn chắc cùng những pha hành động màn nhãn, là nhân tố có nhiều bí mật để khám phá.

Thư Đan

Đóng vai em gái Bích của Hồng trong Báu Vật Trời Cho, Thư Đan gây chú ý trong trailer bởi nét dễ thương, mềm mại như tình đầu. Đây cũng là vai diễn điện ảnh lớn đầu tiên của nàng KOL "triệu view", với câu chuyện tình yêu "gà bông" miền biển cùng Thành. Vì lẽ đó, Thư Đan cũng là nhân tố "không thể không dè chừng" giúp đa dạng tuyến câu chuyện trong dự án Tết này.

Đoàn Minh Anh

Sau nhiều năm vắng bóng, Trường Giang chính thức trở lại đường đua phim Tết với Nhà Ba Tôi Một Phòng, trong đó anh đóng vai người cha Thạch. Cô con gái An của phim do Đoàn Minh Anh - mỹ nhân mới nổi sinh năm 2008 đảm nhiệm. Từng ghi dấu ấn trong Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu của Victor Vũ, Đoàn Minh Anh hứa hẹn tiếp tục "gây bão" với hình tượng giản dị, đại diện cho giới trẻ trong phim Tết lần này.

Bảo Nam

Là một trong số ít sao nhí gia nhập đường đua phim Tết, Bảo Nam được nhiều khán giả yêu thích khi xuất hiện trong phim Mùi Phở có Xuân Hinh và Thu Trang đóng chính. Trước đó, cậu bé đã quen mặt với khán giả truyền hình, được ví như "hoàng tử nhí" phim giờ vàng khi tham gia một loạt dự án nổi tiếng như Trạm Cứu Hộ Trái Tim, Đừng Làm Mẹ Cáu, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, Biệt Dược Đen... và giờ đây có cơ hội nâng tầm danh tiếng với dự án điện ảnh Tết đầu tiên.

Ngọc Mạnh

Tham gia vào phim Mùi Phở, Ngọc Mạnh là một trong những gương mặt trẻ hiếm hoi bên cạnh những tên tuổi đàn anh, đàn chị. Hiện tại, vai trò của anh trong phim vẫn còn bí ẩn, đợi người xem khám phá vào dịp Tết. Tuy nhiên với những khán giả màn ảnh nhỏ, Ngọc Mạnh là cái tên quen thuộc, từng gây sốt thông qua dự án Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Anh vào vai Nghĩa lúc trẻ, đằng sau vẻ điển trai là một bụng mưu mô, qua đó thể hiện được những khía cạnh diễn xuất đa dạng của bản thân.