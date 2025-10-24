Mai Tiến Dũng hóa “chủ hôn” trong MV đám cưới của Quỳnh Châu - Phát Nguyễn

HHTO - Trở lại “nhân cách” sôi nổi, vui tươi trong âm nhạc sau một thời gian gắn liền với Ballad, Mai Tiến Dũng ra mắt MV "Mình Cưới Nhau Em Nhé" như một món quà đặc biệt dành cho Á hậu Quỳnh Châu lẫn tình bạn kéo dài 8 năm.

MV Mình Cưới Nhau Em Nhé còn có sự xuất hiện đặc biệt của cặp đôi Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng sắp cưới - doanh nhân Phát Nguyễn. Ca khúc được xem là một món quà đặc biệt mà Mai Tiến Dũng muốn dành riêng cho cô em gái thân thiết của mình trong ngày trọng đại.

Ca khúc Mình Cưới Nhau Em Nhé do Bùi Công Nam sáng tác, được Mai Tiến Dũng lựa chọn từ năm 2017. Đây cũng là mốc thời gian lần đầu tiên nam ca sĩ và Quỳnh Châu gặp nhau trong một chương trình talkshow về âm nhạc.

“Ban đầu, Dũng muốn thể hiện ca khúc này như một cách để lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và yêu đời cho chính mình, nhất là sau một số chuyện không ưng ý trong tình yêu. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, khán giả lại quen với hình ảnh một Mai Tiến Dũng gắn liền với những bản ballad sâu lắng. Dũng cũng chỉ mới 27 - 28 tuổi, nên có phần e ngại rằng mình chưa đủ trải nghiệm để thể hiện trọn vẹn tinh thần của một ca khúc về đám cưới.

Cách đây 2 năm, ca khúc từng được Mew Amazing hỗ trợ điều chỉnh giai điệu... nhưng chưa thể hoàn thiện vì khác định hướng. Mãi cho đến năm nay, khi nghe tin Quỳnh Châu kết hôn, Dũng biết đây là thời điểm đúng người, đúng lúc" - Mai Tiến Dũng chia sẻ.

Bản phối mới nhất của Mình Cưới Nhau Em Nhé được làm lại bởi producer Seven Nguyễn. Những âm thanh như tiếng chuông nhà thờ, dàn nhạc strings, sáo, kèn... được thêm thắt tinh tế, tạo nên tổng thể đầy mới lạ, sôi nổi, khác biệt với màu sắc du dương, nhẹ nhàng của hầu hết các ca khúc chủ đề cưới thường thấy.

Trong MV Mình Cưới Nhau Em Nhé, Mai Tiến Dũng xuất hiện trong vai trò đặc biệt - như một “chủ hôn”, người chứng kiến hành trình tình yêu của cặp đôi, được khắc họa dí dỏm và gần gũi. Những khoảnh khắc của cô dâu Quỳnh Châu và chú rể Phát Nguyễn được lồng ghép tinh tế, hòa cùng nhịp nhạc tươi vui, mang đến một “lễ cưới” tràn ngập tình yêu.

“Ban đầu, Dũng biết chú rể là người khá kín tiếng, nên cũng không kỳ vọng Phát sẽ tham gia MV. Nhưng thật bất ngờ khi Phát đồng ý xuất hiện. Dù chưa từng quay MV bao giờ, nhưng bạn ấy rất nhiệt tình, mệt vẫn cười, làm theo mọi hướng dẫn của đạo diễn, không ngại nhảy hay diễn. Điều khiến Dũng ấn tượng nhất là Phát luôn túc trực chăm sóc cô dâu và mọi người trong suốt quá trình quay” - Mai Tiến Dũng bật mí.

Mình Cưới Nhau Em Nhé không chỉ ghi dấu một lễ cưới đặc biệt, mà còn là minh chứng cho tình bạn lâu năm giữa Mai Tiến Dũng và Quỳnh Châu. Cả hai quen biết từ năm 2017, sau đó có dịp hợp tác trong một MV quay tại Nhật Bản. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, Mai Tiến Dũng và Quỳnh Châu dần trở thành anh em thân thiết, luôn đồng hành và hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.