"Vũ trụ" cameo trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành: Đủ Anh trai - Em xinh - Anh tài - Chị đẹp

Lưu ý: Bài viết tiết lộ một số tình tiết quan trọng trong phim.

Không chỉ gây chú ý bởi những tình tiết khó đoán cùng thể loại giật gân hấp dẫn, Thỏ Ơi!! vẫn giữ nguyên "đặc sản" trong các bộ phim của Trấn Thành là dàn khách mời đình đám. Dự án có không ít những gương mặt thân quen của làng giải trí Việt tham gia, cho thấy mức độ hoành tráng và vị thế của nam đạo diễn ở thời điểm hiện tại.

HURRYKNG

Trong Thỏ Ơi!!, HURRYKNG góp mặt trong một số phân đoạn ngắn cùng Vĩnh Đam và Pháo, vào vai đối tác trong các bữa gặp gỡ xã giao. Anh chàng xuất hiện với hình ảnh mặc vest công sở, luôn trong tình trạng say xỉn và còn tính ép rượu 2 nhân vật chính.

Anh Đức

Anh Đức không chỉ giữ vai trò đồng biên kịch của Thỏ Ơi!!, mà còn tham gia diễn xuất trong vài phân đoạn ngắn. Cùng với HURRYKNG, anh cũng là đối tác chuẩn bị ký kết với công ty của Hải Lan và cũng xuất hiện trong một số bữa xã giao.

Lamoon

Em xinh Lamoon xuất hiện bất ngờ trong Thỏ Ơi!!, nhưng một cách gián tiếp. Cô nàng góp mặt trong đầu phim, thông qua bức ảnh chụp trong điện thoại của Sơn. Cô là bạn học cũ của anh và là chủ nhân bữa tiệc sinh nhật, đồng thời hội họp lớp cũ.

MLee

Nhân vật của Chị đẹp MLee cũng có mặt trong bức ảnh chụp lớp cũ của Sơn. Cô đến tham dự tiệc sinh nhật của Lamoon nhưng đứng ở ngoài rìa, song lại khiến Hải Lan nổi cơn ghen vì trước đó, cô nàng này và Sơn từng là người yêu của nhau.

Hà Nhi

Nữ ca sĩ Hà Nhi tham gia Thỏ Ơi!! ở phân đoạn khi Sơn bỏ nhà đi, về ở chung với bố mẹ ruột. Hóa ra cô chính là cô em họ +Th "trong truyền thuyết" khiến Hải Lan nghi ngờ, nảy sinh mâu thuẫn với chồng.

NSƯT Quang Thắng

NSƯT Quang Thắng gây bất ngờ khi vào vai bố của Sơn. Ông xuất hiện khi Sơn trốn trong nhà vệ sinh để gọi điện nói chuyện với con gái. Với dáng vẻ hài hước và đáng yêu, ông bố ủng hộ Sơn nhanh chóng về làm lành với vợ.

Diva Thanh Lam

Như đã được xác nhận từ trước, Diva Thanh Lam tham gia Thỏ Ơi!! của Trấn Thành với vai mẹ của Sơn. Bà là thợ làm tóc, và đã thẳng thắn phê bình cô cháu họ +Th vì khiến gia đình nhỏ của con trai lục đục.

Khuyến Dương

"Chị Phiến" Khuyến Dương cũng là cái tên không ai ngờ khi góp mặt một cảnh nhỏ trong Thỏ Ơi!!. Anh đóng vai hàng xóm tại khu chung cư cũ của Nhật Hạ, cảm thấy phiền toái khi Kim cứ đến gõ cửa làm phiền giữa đêm.

NSND Hồng Vân

Thỏ Ơi!! gây tò mò bởi danh tính mẹ ruột của cặp chị em Hải Lan - Hải Linh, đặc biệt là khi cả hai có hai người bố khác nhau. Ở cảnh trong bệnh viện, Hải Lan bật ảnh mẹ và hai chị em, cho thấy danh tính người mẹ do NSND Hồng Vân thủ vai.

Các khách mời chương trình Chị Bờ Vai

Các khách mời chương trình Chị Bờ Vai của MC Hải Linh gồm toàn những cái tên đình đám. Bên cạnh một số nhân vật được tiết lộ trong trailer như Cris Phan, Gil Lê, Đinh Ngọc Diệp và BB Trần thì phim còn gây ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Tiểu Vy, Lê Giang và Orange.

Thỏ Ơi!! chính thức khởi chiếu vào mùng 1 Tết, nhằm ngày 17/2/2026.