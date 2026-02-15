Khả Như, Quang Tuấn xúc động khi quay "Quỷ Nhập Tràng 2" ở miền Tây sông nước

HHTO - "Quỷ Nhập Tràng 2" vừa hé lộ một số khoảnh khắc hậu trường, đồng thời chia sẻ quá trình quay phim của dàn diễn viên Khả Như, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đâm tại miền Tây sông nước.

Quỷ Nhập Tràng 2 lựa chọn miền Tây Nam Bộ làm không gian trung tâm. Từ cảnh sắc, con người đến tín ngưỡng dân gian, tất cả được khai thác như lớp nền văn hoá quan trọng. Đạo diễn Pom Nguyễn chia sẻ: “Phần này về gia đình của Như nên Pom muốn về miền Tây. Mỗi phần cũng muốn đi một nơi để đa dạng về văn hóa, con người, phong tục tập quán. Mỗi vùng có những làng nghề và nền văn hóa khác nhau, rất hay, lại có nhiều phong cảnh đẹp, thơ mộng, rất miền Tây.”

Khả Như bộc bạch giản dị: “Miền Tây là nhà, tại vì Như là người miền Tây mà. Đi tới đâu người ta cũng dúi cho đồ ăn, xin chụp hình rất dễ thương”. Lần đầu quay phim tại miền Tây, Doãn Quốc Đam chia sẻ anh cảm nhận rõ sự nhẹ nhàng, dễ chịu của con người nơi đây - đúng như những gì từng thấy qua phim tài liệu. Nghệ sĩ Thanh Hiền yêu thích không khí ôn hòa, còn Ngọc Hương - quê Vĩnh Long - nói rằng cảm giác quay phim lần này như được trở về nhà.

Ngoài ra, phần phim này khai thác làng nghề nhuộm vải Tân Châu - An Giang. Do đó, Quang Tuấn cũng dành thời gian tìm hiểu nghề dệt, thậm chí được người dân địa phương hướng dẫn trực tiếp để nhập vai chân thực hơn.

Dù mang màu sắc kinh dị, Quỷ Nhập Tràng 2 không lựa chọn con đường hù dọa đơn thuần để chinh phục khán giả. Ẩn sau những hiện tượng siêu nhiên, những nghi thức rùng rợn và bầu không khí căng thẳng là một câu chuyện về nhân quả, lựa chọn và giá trị của tình thân.

Chia sẻ thêm về chiều sâu cảm xúc ấy, diễn viên Đào Anh Tuấn cho rằng: “Thiện và ác luôn song hành, từ đó thức tỉnh con người nhìn cuộc đời bằng sự lương thiện". Thông điệp này cũng chính là sợi dây xuyên suốt hành trình của Quỷ Nhập Tràng 2.

Khi bước vào một tác phẩm mang màu sắc tâm linh, ê-kíp luôn giữ thái độ tôn trọng tín ngưỡng bản địa. Giám đốc sản xuất Đình Cường cho biết đoàn phim thường thắp hương, khấn xin trước khi làm việc tại các bối cảnh đặc biệt.

Với sự kết hợp giữa văn hoá bản địa, yếu tố tâm linh và câu chuyện nhân quả, Quỷ Nhập Tràng 2 không chỉ mở rộng thế giới của phần đầu mà còn mang đến trải nghiệm điện ảnh giàu bản sắc vùng miền. Miền Tây trong phim hiện lên vừa quen thuộc vừa bí ẩn - nơi nỗi sợ không chỉ đến từ thế lực vô hình, mà còn bắt nguồn từ chính những điều rất con người. Sự trở lại này được kỳ vọng sẽ tiếp nối dấu ấn phòng vé của thương hiệu Quỷ Nhập Tràng, đồng thời góp phần khẳng định hướng đi mới cho dòng phim kinh dị tâm linh Việt Nam trong năm 2026.