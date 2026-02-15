Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Binz bất ngờ xuất hiện động viên TikToker Bốp Bọt Biển trong series của Châu Bùi

Như Lê

HHTO - Lên sóng đúng dịp Valentine, series “Đụng Độ” của Châu Bùi sản xuất mang đến câu chuyện tình yêu đầy cảm động của Khánh Vân và Bốp. Sự xuất hiện bất ngờ của rapper Binz cũng thu hút sự quan tâm của người xem.

Lấy cảm hứng từ thói quen sửa sang dịp Tết, Đụng Độ mở ra không gian chữa lành - nơi những món đồ hỏng và câu chuyện phía sau được chạm một cách tinh tế, tử tế. Ở mỗi tập, Châu Bùi sẽ tiếp nhận một món đồ đặc biệt từ khách mời. Trong quá trình sửa chữa, những câu chuyện đời, chuyện tình yêu dần được mở ra.

ban-sao-cua-ban-sao-cua-dsc-0592.jpg

Tập mở màn xoay quanh câu chuyện tình của TikToker Bốp (Hoàng Trung Hiếu, 27 tuổi) và bạn gái Khánh Vân - cặp đôi khiến cộng đồng mạng xúc động bởi hành trình yêu xa và biến cố sinh tử. Biến cố lớn nhất xảy ra khi Bốp gặp tai nạn ở Đức vào tháng 7/2025, rơi vào tình trạng nguy kịch, chấn thương sọ não và mất một bên chân.

Trong khi đó, Khánh Vân ở Việt Nam đối diện cùng lúc nỗi lo, sự bất lực và những ngày dài chờ đợi trong lo sợ. Thay vì gục ngã, Khánh Vân chọn đối diện, kêu gọi sự giúp đỡ, kiên trì kết nối và ở bên Bốp bằng niềm tin và tình yêu kiên định.

ban-sao-cua-ban-sao-cua-dd12674.jpg

Đến với tiệm sửa chữa của Châu Bùi, Khánh Vân mang đến chiếc vòng là vật kỷ niệm mang ý nghĩa đặc biệt trong tình yêu. Chiếc vòng của Bốp tưởng đã mất ngay hôm tai nạn, nhưng đã quay trở lại sau 2-3 tháng từ một người bạn đã giữ lại từ hôm xảy ra sự việc. Trong chương trình, Khánh Vân đã trải lòng nhiều về những ký ức ám ảnh của biến cố.

screenshot-2026-02-13-174724.png

Một điểm nhấn đặc biệt là sự xuất hiện bất ngờ của Binz thông qua cuộc gọi trực tuyến. Nam rapper đã gửi lời động viên đến Bốp: “Anh nghĩ tình yêu của Khánh Vân là món quà đẹp nhất. Thanh xuân của người con gái lúc nào cũng đắt giá hơn con trai tụi mình. Khánh Vân đã ở bên em trước khi mọi thứ xảy ra và bây giờ vẫn vậy”.

Anh cũng động viên Bốp: “Có một điều anh muốn nói với Bốp: Giá trị thực sự của người chiến binh không nằm ở chiến tích mà ở những vết sẹo mang trên người. Em nên tự hào về điều đó, tiếp tục cười tươi và làm những điều nên làm. Đó là một tấm gương rất sáng cho sự bất khuất.”

Ở phần bình luận của tập 1, nhiều khán giả đã gửi lời động viên đến Bốp và Khánh Vân. Người xem bày tỏ sự xúc động, đồng cảm với câu chuyện dù có sóng gió nhưng tràn đầy năng lượng tích của đôi bạn trẻ: "Mấy ngày gần Tết xem được video này, vừa xúc động vừa được chữa lành", "Tập này rất đáng yêu, chúc Bốp và Vân luôn hạnh phúc"...

20260213-174152.jpg

Châu Bùi nói thêm, sau những biến cố trong cuộc sống, việc im lặng và trốn tránh chỉ khiến vết nứt âm thầm lớn dần. Bài học lớn nhất cô rút ra cho mình là phải dám nói ra, dám đối diện. “Và sau tất cả những gì trải qua, Châu chọn sửa”.

f0c55688-5272-4759-8f1c-30a4510335fc.jpg
Như Lê
#Binz #Châu Bùi #Giá trị thanh xuân #Tình yêu #Sửa chữa #Đụng Độ

