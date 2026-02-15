Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

2 Ngày 1 Đêm tập 96: Dương Lâm - Võ Tấn Phát quyết chiến 1:1 để giành chỗ ngủ

Như Lê

HHTO - Đến với tập 96 của 2 Ngày 1 Đêm Tết, dàn người chơi và 3 khách mời sẽ mang đến một không khí tất niên vô cùng ấm cúng lẫn rộn ràng. Bên cạnh đó, màn tranh chỗ ngủ sướng - khổ của mùa Tết cũng là điểm nhấn đặc trưng không thể không nhắc đến.

Các thành viên và 3 khách mời sẽ vượt qua thử thách cá nhân mang tên “Nụ Nở Nụ Xòe. Tất cả mọi người đều phải làm theo nhịp và theo số đếm thứ tự, số 5 - 7 sẽ là âm câm không được nói ra và được quyền chỉ định thành viên tiếp theo.

Ai là người làm lệch nhịp, nói ra số âm câm đều sẽ bị loại. Cũng chính từ luật chơi này, dàn cast cùng 3 khách mời bắt đầu có màn quyết đấu khốc liệt và những người dễ bị liệu như Dương Lâm và Kiều Minh Tuấn rất dễ bị rớt nhịp. Vì đây là thử thách cá nhân nên mạnh ai cũng cố gắng hết sức vì chỗ ngủ ngon. Trong video hé lộ, màn phân tranh bất phân thắng bại của Dương Lâm và Võ Tấn Phát là thu hút nhất.

dsc04841.jpg

Dương Lâm vừa xong lượt chơi của mình đã ngay lập tức gọi ngược lại Võ Tấn Phát. “Tổng tài” cũng không chịu thua khi cũng chọn lại liền Dương Lâm cho lượt tiếp theo. Dù ở giữa nhịp, Dương Lâm có 1 lần gọi qua tên Trường Giang nhưng dường như lượt chơi chủ yếu là ở Thu Diễm và Võ Tấn Phát, khiến khán giả rất tò mò liệu ai sẽ là cái tên đầu tiên rơi vào "slot ngủ khổ".

dsc04732.jpg

Trong video hé lộ thứ hai của tập 96, các thành viên 2 Ngày 1 ĐêmLâm Vỹ Dạ, Hữu Đằng, Võ Tấn Phát đã có buổi tất niên vô cùng ấm áp và rôm rả khi chia sẻ về rất nhiều câu chuyện thú vị trong năm qua. Một trong số đó là màn khoe visual thăng hạng của Kiều Minh Tuấn. Dương Lâm là người mở màn cho sự khen ngợi nhan sắc ấy của đàn anh đã thay đổi, “nét” hơn rất nhiều so với những lần ăn Tết mùa trước.

Kiều Minh Tuấn khi được khen cũng rất tự tin khoe về thành tích của mình. Nam diễn viên cho biết hiện tại là thành “Chú Sáu 6 múi” rồi, không còn “khổ” như xưa nữa.

sin-2271.jpg
dsc05344.jpg

Ngoài ra, phần chia sẻ của khách mời Hữu Đằng về Trường Giang cũng nhận được sự quan tâm. Hữu Đằng cho biết ngày trước rất mến, rất nể Trường Giang nhưng càng về sau lại càng thương và quý người anh này rất nhiều. Hữu Đằng chia sẻ là Trường Giang đã nhắn tin hỏi thăm mình sau những lần quay trước, truyền thêm cho nam diễn viên rất nhiều động lực và sự quan tâm.

Trường Giang cũng nhận xét chân thành về Hữu Đằng: “Ở lần đầu tiên chặng Bình Định thì em xuất hiện dẫn chuyện có hơi thiếu tự tin, đến chặng Cà Mau em đã tốt hơn rất nhiều và lần này lại càng nhiệt và dữ dội hơn”. Những chia sẻ này của Trường Giang cũng không khỏi khiến Hữu Đằng cảm động và có phần rưng rưng nước mắt.

dsc07502.jpg

Bên cạnh bữa cơm tất niên ý nghĩa này, ở tập 96, các thành viên và 3 khách mời còn mang đến một sân khấu kịch Táo Quân vô cùng đặc biệt. Không chỉ có tiếng cười mà sân khấu Táo Quân phiên bản 2 Ngày 1 Đêm còn có những điểm nhấn ý nghĩa riêng.

dsc04309.jpg
f0c55688-5272-4759-8f1c-30a4510335fc.jpg
Như Lê
#2 Ngày 1 Đêm #Tập 96 #Trường Giang #Hữu Đằng #Võ Tấn Phát #Lê Dương Bảo Lâm

