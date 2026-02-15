Không Giới Hạn: Nữ phụ Anh Đào bất ngờ chiếm sóng vì tưng tửng mà cực duyên

HHTO - Trong khi nữ chính Minh Trang đang gây tranh cãi về diễn xuất và đài từ khô khan trong phim Không Giới Hạn thì nữ phụ Anh Đào lại ghi điểm nhờ sự duyên dáng, hài hước.

Kịch bản Không Giới Hạn đã thiết lập được 4 nhân vật rất thú vị, ai cũng có nét riêng. Nam chính Kiên điềm tĩnh, sâu sắc trong khi nam phụ Lợi nóng nảy, bốc đồng. Nữ chính Lam Anh mạnh mẽ, bản lĩnh, còn nữ phụ Linh vô cùng tưng tửng, hài hước. Nhờ vậy mà bộ phim không bị khô khan dù xoay quanh các chiến sĩ cứu hộ cứu nạn.

Linh nói câu nào là hài hước câu đó

Nhưng vai Lam Anh của Minh Trang đang bị phàn nàn nhiều về diễn xuất chưa sinh động, giọng thoại bị khô khan, thiếu cảm xúc. Ngược lại, Anh Đào lại ghi điểm nhờ vai Linh rất độc đáo, một nghệ sĩ tuồng chèo nhưng lại rất hiện đại, nói nhiều, nói liên tục nhưng lại rất duyên, không hề khiến đối phương bị khó chịu.

Kiểu nhân vật tưng tửng, thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, nói không ngừng nghỉ… rất dễ bị khán giả bức xúc, nhưng Linh không hề rơi vào trường hợp ấy. Ngược lại, netizen còn buồn cười khi thấy một chàng trai hay cáu bẳn nhăn nhó như Lợi phải chịu thua trước cô gái “mồm mép tép nhảy” như Linh. Lợi càng khó chiều, Linh càng phớt lờ để bắt anh chàng phải theo ý cô. Lợi ít nói, Linh mồm miệng tía lia khiến cho anh không còn thời gian để buồn bực.

Linh phiền phức nhưng lại giúp Lợi nguôi dần đau khổ

Và chính nhờ thế, Lợi vơi dần nỗi đau anh trai hy sinh, không còn ghét bỏ thế giới mà bắt đầu nhìn thấy những niềm vui đang len lỏi vào cuộc sống của mình. Còn Anh Đào thêm một lần chứng minh khả năng nhập vai đa dạng, khi cô từng khiến nhiều người xúc động với cảnh khóc vì nhớ nhà trong phim Gặp Em Ngày Nắng, nay lại là nhân vật tạo tiếng cười ở Không Giới Hạn. Cư dân mạng cũng công nhận Anh Đào rất hợp với kiểu nhân vật có cuộc sống khó khăn bươn chải nhưng vẫn giữ được tinh thần lạc quan và niềm tin vào cuộc sống.