Sau LyLy, Vĩnh Đam nên duyên với Phí Phương Anh trong phim mới của Luk Vân

HHTO - Phim điện ảnh "BUS: Chuyến Xe Một Chiều" vừa chính thức tung first look poster, hé lộ bầu không khí u ám, huyền bí. Thông tin về dàn diễn viên Vĩnh Đam, Phí Phương Anh, Minh Kiên… cũng thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Poster đầu tiên của BUS: Chuyến Xe Một Chiều có tông màu tối, gợi cảm giác lạnh lẽo và bí ẩn. Hình ảnh trung tâm là một chiếc xe buýt cũ kỹ xuất hiện trong khung cảnh đêm khuya, ánh đèn pha chiếu thẳng về phía trước, xuyên qua làn sương mù dày đặc.

Chiếc xe trong poster được đặt trong một đường hầm tối, phía trên có biển báo giới hạn chiều cao 3,3 mét, góp phần tăng cảm giác ngột ngạt và khép kín. Bên trong xe, những bóng người mờ ảo xuất hiện qua ô cửa kính, ánh nhìn hướng ra ngoài trong trạng thái tĩnh lặng, khó đoán. Phần tiêu đề phim được đặt nổi bật ở trung tâm, đi kèm dòng thông điệp: "Có những chuyến xe mà bạn không bao giờ muốn bước lên".

Đạo diễn Luk Vân chia sẻ: “Với BUS, tôi muốn làm một bộ phim mang yếu tố về tâm linh, những chuyến xe chở những linh hồn về nơi yên nghỉ cuối cùng. Từ nhỏ, khi tôi thấy người thân người quen của gia đình mình mất đi, tôi luôn nghĩ khi chết đi con người sẽ thế nào? Sẽ đi về đâu? Liệu có ai đón họ ở trạm cuối không? Đó là ý tưởng tôi thực hiện bộ phim tâm linh này”.

Một trong những điểm thu hút sự chú ý từ khán giả chính là sự tham gia của Vĩnh Đam. Nam diễn viên đảm nhận vai diễn điện ảnh thứ hai chỉ trong vòng một tháng.

Ở BUS: Chuyến Xe Một Chiều, Vĩnh Đam sẽ thử sức với màu sắc tâm linh rùng rợn, một thể loại đòi hỏi khả năng biểu đạt nội tâm tinh tế cùng sự kiểm soát cảm xúc chặt chẽ. Bên cạnh Vĩnh Đam, dự án còn quy tụ dàn nghệ sĩ cân bằng giữa kinh nghiệm của Vân Trang và tiềm năng của Á hậu Huỳnh Minh Kiên và người đẹp Phí Phương Anh.

Sự kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc và các nhân tố mới được kỳ vọng tạo nên sự tươi mới cho bộ phim. Dàn diễn viên trẻ góp phần phản ánh tinh thần học đường của tác phẩm, đồng thời mang đến góc nhìn gần gũi với khán giả trẻ.

Dự án BUS là bước thử nghiệm táo bạo của đạo diễn Luk Vân với chất liệu tâm linh. Sự hòa trộn giữa cảm xúc tuổi trẻ và những câu chuyện siêu nhiên có thể mang đến trải nghiệm điện ảnh mới mẻ cho khán giả. Với việc chia thành hai phần, bộ phim hướng tới việc xây dựng một thế giới điện ảnh có chiều sâu, nơi mỗi câu chuyện đều gắn liền với hành trình cảm xúc của nhân vật.