Không nghi ngờ gì nữa, HIEUTHUHAI chính là khách mời xịn nhất phim Tết 2026

HHTO - Cho dù Thỏ Ơi!! quy tụ bầu trời đầy sao làm cameo thì HIEUTHUHAI lại là cái tên được nhắc tới nhiều nhất khi xuất hiện trong Nhà Ba Tôi Một Phòng.

Càng sát đến ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ, cuộc chiến phim chiếu Tết càng thêm căng thẳng khi dự án nào cũng tung ra những quân bài mạnh nhất để lôi kéo khán giả đến xem phim. Thỏ Ơi!! chắc chắn là cái tên gây ồn ào nhất, với dàn cast toàn là các ca sĩ nổi nhất hiện nay. Thậm chí dàn khách mời của Thỏ Ơi!! cũng đủ khiến khán giả trầm trồ khi có: HURRYKNG, Anh Đức, Lamoon Diễm Hằng, Mlee, Hà Nhi, “chị Phiến” Khuyến Dương, Hoa hậu Tiểu Vy, diva Thanh Lam, nghệ sĩ Quang Thắng…

HIEUTHUHAI lần thứ hai đóng phim của Trường Giang

Thế nhưng, HIEUTHUHAI mới là cameo được mọi người chờ đợi nhiều nhất dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng ở Nhà Ba Tôi Một Phòng. Nam rapper thân thiết với cả Trấn Thành (qua Anh Trai Say Hi) lẫn Trường Giang (từ show thực tế Hai Ngày Một Đêm) nhưng cuối cùng đã chốt đơn về với phim của Trường Giang. HIEUTHUHAI cũng chính là nhân tố bí mật được ê-kíp tiết lộ vào sát ngày khởi chiếu, để netizen càng thêm tò mò.

Nam rapper đóng vai quản lý nhà hàng

Theo những người đã xem buổi ra mắt phim thì vai diễn của HIEUTHUHAI dù nhỏ xíu nhưng đủ khiến khán giả thích thú. Bởi nhân vật rất duyên dáng, thông minh, nam rapper diễn tròn vai, đẹp trai tràn màn hình… nên xứng đáng là khách mời được yêu thích nhất mùa phim Tết năm nay.

Nhưng rap name của anh bị ghi sai.

Thậm chí sự xuất hiện của HIEUTHUHAI còn kéo theo ồn ào, khi đoạn credit cuối phim đã ghi nhầm nghệ danh của nam rapper thành... HIẾU THỨ HAI. Cách đọc này không sai, nhưng khi viết thì phải là HIEUTHUHAI mới chính xác, nên nhiều fan đã nhắn tin đề nghị nhà sản xuất hãy sửa lại cho đúng trước khi phim chiếu chính thức.

HIEUTHUHAI từng nói rõ về rap name của mình.

Khi biết chuyện này, không ít netizen cho rằng các SUNDAYS (fan của HIEUTHUHAI) đang làm to chuyện vì HIEUTHUHAI vẫn đọc là HIẾU THỨ HAI đấy thôi. Nhưng cũng có nhiều khán giả bênh vực rằng nghệ danh cần được viết chuẩn chỉnh như một cách tôn trọng nghệ sĩ, nhất là khi chính HIEUTHUHAI từng có bài đăng mong mọi người viết đúng rap name của mình.