2 Ngày 1 Đêm tập 96: "Cá chép" Kiều Minh Tuấn - Ngô Kiến Huy ứng biến hết mình

HHTO - Điểm nhấn lớn nhất của "2 Ngày 1 Đêm" tập 96 chính là sân khấu Táo Quân được diễn ra tại Quảng Trường Đông Hòa - Phú Yên với sự tham gia của đông đảo bà con.

Trong vở diễn, Trường Giang vào vai Táo 1, Cris Phan trong vai Táo Bà, HIEUTHUHAI trong vai Táo 2, Dương Lâm - Kiều Minh Tuấn - Ngô Kiến Huy trong vai Cá Chép, Lâm Vỹ Dạ trong vai Bắc Đẩu, Hữu Đằng vai Thiên Lôi và Võ Tấn Phát vào vai Nam Tào.

Ở mỗi chương của vở kịch sẽ có 1 cặp Táo - Cá Chép tham gia ứng biến cùng với Nam Tào - Bắc Đẩu - Thiên Lôi. Các thành viên đều cố gắng hết sức để ứng biến sao cho tiết mục hài hòa nhất. Điển hình trong số đó là màn hóa thân thành Táo Bà vô cùng duyên dáng của Cris Phan - bắt cặp với cá chép Dương Lâm.

Nếu như các Táo Bà ở những sân khấu khác sẽ có màu sắc nhẹ nhàng, dịu dàng thì Táo Bà Cris Phan lại linh hoạt đủ tính cách. Vì đề bài là sân khấu đủ tư thế, các thành viên không được trùng tư thế với nhau nên có lúc Táo Bà Cris Phan còn bất chấp hình ảnh làm luôn quả ke đầu siêu ngầu, hay khiêng cả Thiên Lôi Hữu Đằng lên người.

Bên cạnh cá chép Dương Lâm thì hai chú cá chép còn lại là Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn cũng ứng biến không kém. Ở phần kết, dàn cast cùng 3 khách mời đã cùng xuống khán đài giao lưu gần hơn với khán giả và cũng không quên gửi lời chúc Tết năm Bính Ngọ đến tất cả mọi người khiến cho sân khấu Táo Quân đặc biệt này thêm trọn vẹn.

Ngoài ra, phần nấu bữa ăn tất niên ở tập 96 cũng có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ từ lắng đọng đến hài hước. Dường như chỉ có khu vực nấu ăn của “mẹ già” Trường Giang - Hữu Đằng - Ngô Kiến Huy là đỡ huyên náo nhất. Nhìn qua phần của đội HIEUTHUHAI thì rần rần, còn đội Lâm Vỹ Dạ thì “bất ổn” cả 3 nhưng chung quy thì ai cũng hết mình vì món ăn tất niên.

Ở phần chào cuối, 3 khách mời cũng chia sẻ nhiều hơn về việc được quay trở lại với đại gia đình 2 Ngày 1 Đêm. Trong lúc không khí đang lắng đọng, đến lượt Võ Tấn Phát thì lại đổi sang "mood" hài hước. Khi Võ Tấn Phát đang nhắc đến việc rất vui vì được người hâm mộ liên tục được “triệu hồi” quay trở lại show thì Dương Lâm đứng kế bên liền có ánh mắt “dè bỉu, phán xét”.

Ngay lập tức hội đồng đơm đặt bên kia bao gồm Ngô Kiến Huy, Cris Phan, Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI cũng bắt đầu hoạt động, không quên cà khịa Võ Tấn Phát mua bình luận, seeding... Ở đầu bên này, Võ Tấn Phát “thuận nước đẩy thuyền” làm một hành động nhẹ là lấn người lên trước Dương Lâm để phát biểu tiếp khiến Thu Diễm “hóa điên”. Cứ thế mà phần phần chào kết của dàn cast và 3 khách mời ở tập 96 cứ rộn ràng, nhộn nhịp như thế.