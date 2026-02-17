Dàn cast 2 Ngày 1 Đêm thay nhau "lách luật": Chỉ cần bà con vui, có quà là được

HHTO - Những hành động "ăn gian" lộ liễu của dàn người chơi "2 Ngày 1 Đêm" khi tiếp sức cho bà con "săn quà Tết" khiến netizen "nhắm mắt làm ngơ": "Có xíu ăn gian nào đâu ta, xem hoài chưa thấy miếng ăn gian nào luôn".

Hai tập 95 và 96 của 2 Ngày 1 Đêm chặng Phú Yên (cũ), nay là Đắk Lắk nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả khi ê-kíp mang Tết về sớm với bà con. Trước tình cảnh lũ lụt vừa qua để lại không ít khó khăn, các trò chơi tiếp sức, trao gạo, quà bánh, bao lì xì khiến nhiều người xúc động. Hay những giây phút xem Táo quân, pháo hoa đón giao thừa sớm mang lại nhiều niềm vui cho người dân.

Trong đó, những khoảnh khắc nhỏ nhưng ấm lòng của dàn cast được camera "zoom cận" khiến netizen thêm yêu mến. Ở trò chơi ném ly, Trường Giang "nóng ruột" đứng chờ đợi bà con ném trúng những chiếc ly để "đánh bay vi khuẩn - rước lộc về nhà".

Tuy nhiên, vì chưa may mắn nên cuối cùng cô người chơi đã không thể làm đổ 3 chiếc ly. Trước tình huống này, Trường Giang đã nhanh nhảu "ném đá giấu tay" và mang phần quà gửi tặng cô.

Ngô Kiến Huy cũng ân cần vừa hướng dẫn luật chơi cho một bạn nhỏ, vừa tranh thủ "động tay" làm đổ chồng ly trong chớp mắt. Trường Giang cũng thành thật chia sẻ: "Chơi cho vui thôi, chủ yếu tặng quà cho bà con".

Chuyển sang quầy có Cris Phan, Võ Tấn Phát, Lê Dương Bảo Lâm với trò chơi vòng xoay may mắn, mọi người cùng lần lượt xoay bảng tròn, có chia các phần quà tương ứng và có cả "chúc bạn may mắn lần sau".

Không hẹn mà gặp, người xem tiếp tục "soi" ra khoảnh khắc Võ Tấn Phát "lách luật", viện đủ lý do để tặng quà cho người chơi khi không may quay vào ô mất lượt: Hóa động cơ "chạy bằng tay", tác động vào vòng xoay nhưng đổ thừa tại "gió quá".

HIEUTHUHAI cũng hăng hái tham gia hỗ trợ các cụ ông, cụ bà "hái lì xì", trao tặng gạo cho bà con, để lại hình ảnh gần gũi, thân tình giữa nghệ sĩ và khán giả.

Hành trình về với bà con đông Đắk Lắk để lại trong lòng người dân nhiều kỷ niệm, không chỉ mang đến tiếng cười mà còn phần nào sẻ chia yêu thương, mang đến một cái Tết trọn vẹn hơn. Nhiều khán giả bày tỏ: "Chương trình ý nghĩa quá luôn, chọn Phú Yên để bà con lấy lại tinh thần, tạo niềm vui cho bà con", "Chèn ơi, khúc nhận gạo tự nhiên nước mắt lại rơi trong vô thức. Gửi lời cảm ơn chương trình và nhãn hàng cùng ê-kíp đã có hoạt động thật ý nghĩa cho bà con Phú Yên vừa trải qua cơn bão lũ. Cảm ơn tinh thần đoàn kết, sẻ chia của dân mình".