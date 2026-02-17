Sao nam duy nhất đóng phim Tết 2026 của Trấn Thành lẫn Trường Giang là ai?

HHTO - Sao nam này góp mặt trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành lẫn Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang, hai bộ phim Tết đang được quan tâm nhất năm nay.

Mùa phim Tết năm 2026 chứng kiến cuộc đua của những nghệ sĩ hàng đầu, thậm chí cùng lúc tham gia nhiều dự án. Trong khi hai bộ phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành và Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang đang cạnh tranh quyết liệt, một sao nam gây chú ý khi góp mặt trong cả hai dự án.

Cris Phan đóng cả hai phim Tết của Trấn Thành và Trường Giang năm nay.

Trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, Cris Phan thủ vai một trong những khách mời giấu mặt, tham gia chương trình Chị Bờ Vai của MC Hải Linh. Chỉ xuất hiện chưa đến 1 phút, Cris Phan vẫn gây chú ý với biểu cảm hài hước và câu chuyện tình yêu gây tò mò.

Cris Phan là một trong những khách mời chương trình trong Thỏ Ơi!!.

Còn trong Nhà Ba Tôi Một Phòng, Cris Phan lại có nhiều thời lượng lên hình hơn. Anh chàng đóng vai David - chủ quán cơm bình dân và là mối quen chuyện nhận mua các sản phẩm mắm của ông Thạch (Trường Giang). Anh xuất hiện với chiếc mặt nạ dưỡng da trên mặt, bán cơm cho khách với thái độ đanh đá nhưng nhanh chóng thay đổi thái độ khi gặp trai đẹp (do Otis đóng).

Cris Phan đóng vai chủ quán cơm trong Nhà Ba Tôi Một Phòng.

Dù đang bận rộn với những dự án eSports riêng, Cris Phan vẫn nhận lời tham gia vai khách mời các dự án phim Tết đình đám, ghi dấu ấn bởi diễn xuất và thần thái riêng biệt. Với Trường Giang, anh chàng tham gia như một cách ủng hộ người anh cả của 2 Ngày 1 Đêm. Còn với Trấn Thành, anh giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, từng cùng góp mặt trong một số chương trình (chẳng hạn như Tôi Tuổi Teen).

Cris Phan có mối quan hệ thân thiết với Trường Giang suốt nhiều năm.

Cris Phan (tên thật là Phan Lê Vy Thanh) nổi tiếng với vai trò streamer, lấy danh xưng Cris Devil Gamer với phong cách vừa chơi, vừa trò chuyện sôi nổi và hài hước. Là sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh của Đại học RMIT, Cris Phan tự học quay dựng video và gây sốt bởi nhiều loại nội dung từ review trò chơi, du lịch đến vlog hằng ngày.

Kênh của anh nhanh chóng đạt Nút Vàng YouTube năm 2016, 1 triệu lượt theo dõi năm 2017, và đặc biệt đạt Nút Kim Cương 10 triệu lượt theo dõi vào năm 2021, trở thành kênh gaming giải trí cá nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt được cột mốc này. Hiện nay anh sở hữu kênh YouTube có số lượng người theo dõi xếp thứ 3 cả nước, và từng lọt Top 100 YouTuber ảnh hưởng nhất châu Á - Thái Bình Dương.

Cris Phan là một trong những streamer nổi tiếng và thành công nhất Việt Nam.

Từ năm 2018, Cris Devil Gamer "lấn sân" sang làng giải trí với nghệ danh Cris Phan ghi dấu ấn ở lĩnh vực chương trình và diễn xuất. Ngoài điện ảnh, anh còn thường xuyên đóng các dự án chiếu mạng dài tập như Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng, Xóm Sân Si, Bà 5 Bống... Anh chàng cũng từng tham gia vào phiên bản "chế" của Bố Già, bản gốc do Trấn Thành sản xuất.