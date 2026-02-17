Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Sao nam duy nhất đóng phim Tết 2026 của Trấn Thành lẫn Trường Giang là ai?

Thiện Dư

HHTO - Sao nam này góp mặt trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành lẫn Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang, hai bộ phim Tết đang được quan tâm nhất năm nay.

Mùa phim Tết năm 2026 chứng kiến cuộc đua của những nghệ sĩ hàng đầu, thậm chí cùng lúc tham gia nhiều dự án. Trong khi hai bộ phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành và Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang đang cạnh tranh quyết liệt, một sao nam gây chú ý khi góp mặt trong cả hai dự án.

591041631-1371054434464040-7580283709964363540-n.jpg
Cris Phan đóng cả hai phim Tết của Trấn Thành và Trường Giang năm nay.

Trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, Cris Phan thủ vai một trong những khách mời giấu mặt, tham gia chương trình Chị Bờ Vai của MC Hải Linh. Chỉ xuất hiện chưa đến 1 phút, Cris Phan vẫn gây chú ý với biểu cảm hài hước và câu chuyện tình yêu gây tò mò.

596465511-1381606106742206-4979579621778364149-n.jpg
Cris Phan là một trong những khách mời chương trình trong Thỏ Ơi!!.

Còn trong Nhà Ba Tôi Một Phòng, Cris Phan lại có nhiều thời lượng lên hình hơn. Anh chàng đóng vai David - chủ quán cơm bình dân và là mối quen chuyện nhận mua các sản phẩm mắm của ông Thạch (Trường Giang). Anh xuất hiện với chiếc mặt nạ dưỡng da trên mặt, bán cơm cho khách với thái độ đanh đá nhưng nhanh chóng thay đổi thái độ khi gặp trai đẹp (do Otis đóng).

nua-showbiz-viet-hoi-tu-trong-6.jpg
Cris Phan đóng vai chủ quán cơm trong Nhà Ba Tôi Một Phòng.

Dù đang bận rộn với những dự án eSports riêng, Cris Phan vẫn nhận lời tham gia vai khách mời các dự án phim Tết đình đám, ghi dấu ấn bởi diễn xuất và thần thái riêng biệt. Với Trường Giang, anh chàng tham gia như một cách ủng hộ người anh cả của 2 Ngày 1 Đêm. Còn với Trấn Thành, anh giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, từng cùng góp mặt trong một số chương trình (chẳng hạn như Tôi Tuổi Teen).

tran1574.jpg
Cris Phan có mối quan hệ thân thiết với Trường Giang suốt nhiều năm.

Cris Phan (tên thật là Phan Lê Vy Thanh) nổi tiếng với vai trò streamer, lấy danh xưng Cris Devil Gamer với phong cách vừa chơi, vừa trò chuyện sôi nổi và hài hước. Là sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh của Đại học RMIT, Cris Phan tự học quay dựng video và gây sốt bởi nhiều loại nội dung từ review trò chơi, du lịch đến vlog hằng ngày.

Kênh của anh nhanh chóng đạt Nút Vàng YouTube năm 2016, 1 triệu lượt theo dõi năm 2017, và đặc biệt đạt Nút Kim Cương 10 triệu lượt theo dõi vào năm 2021, trở thành kênh gaming giải trí cá nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt được cột mốc này. Hiện nay anh sở hữu kênh YouTube có số lượng người theo dõi xếp thứ 3 cả nước, và từng lọt Top 100 YouTuber ảnh hưởng nhất châu Á - Thái Bình Dương.

616814196-1408132194089597-672713333220741094-n.jpg
617971938-1413038863598930-9188389583120099137-n.jpg
Cris Phan là một trong những streamer nổi tiếng và thành công nhất Việt Nam.

Từ năm 2018, Cris Devil Gamer "lấn sân" sang làng giải trí với nghệ danh Cris Phan ghi dấu ấn ở lĩnh vực chương trình và diễn xuất. Ngoài điện ảnh, anh còn thường xuyên đóng các dự án chiếu mạng dài tập như Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng, Xóm Sân Si, Bà 5 Bống... Anh chàng cũng từng tham gia vào phiên bản "chế" của Bố Già, bản gốc do Trấn Thành sản xuất.

626803187-1549827376122706-5377004852731981286-n.jpg
Thiện Dư
#Cris Phan #Trấn Thành #Thỏ Ơi!! #Trường Giang #Nhà Ba Tôi Một Phòng #phim Tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục