Vũ trụ "Say Hi" đón Tết: Ai quyết tâm siết cân, ai "đóng cửa" làm nhạc?

HHTO - Đón Tết Bính Ngọ, dàn sao "Say Hi" mỗi người một "giao diện". Nếu có "Em Xinh" quyết ăn thả ga để lấy sức đi cinetour thì một "Anh Trai" lại lo chuyện cân nặng.

Tết 2026 đánh dấu màn chào sân điện ảnh của hai cá tính âm nhạc LyLy và Pháp Kiều trong bộ phim Thỏ ơi!!. Dù cùng xuất hiện trong một dự án, nhưng chiến lược đón Tết của cả hai lại hoàn toàn trái ngược.

Lần đầu tiên tham gia cinetour, LyLy chọn tâm thế "xả láng". Nữ ca sĩ cho biết vì Tết chỉ có một lần nên sẽ ăn uống thoải mái để nạp năng lượng thay vì kiêng khem. Tuy nhiên, áp lực của LyLy lại nằm ở một "đề bài" khó từ các tiền bối trong đoàn: Mỗi rạp phim ghé qua phải làm một bài thơ khác nhau. Thử thách "nhảy số" liên tục này hứa hẹn sẽ mang đến những màn đối đáp thú vị cho khán giả ra rạp.

LyLy cho biết sẽ "tận hưởng" các món ngon mùa Tết.

Ngược lại, Pháp Kiều dù không chịu áp lực chạy cinetour xuyên Tết như đàn chị nhưng lại tự đặt "KPI" về ngoại hình. Vốn mê mẩn các món ngon ngày Tết, giọng ca Lối Đi Riêng sợ bản thân sẽ "mất phanh" khi vào mâm cỗ.

Do đó, Pháp Kiều chọn cách giảm cân cấp tốc từ trước Tết. Pháp Kiều hóm hỉnh chia sẻ việc "ép cân" trước sẽ giúp anh có "vốn" để ăn thả ga trong những ngày Xuân mà không lo hình ảnh bị ảnh hưởng khi trở lại.

Khép lại hành trình đáng nhớ với danh hiệu Á quân Anh Trai "Say Hi" 2025, buitruonglinh chia sẻ kế hoạch đón Tết giản dị nhưng đầy ắp dự định nghệ thuật.

Thay vì nghỉ xả hơi, "Anh trai tương lai" xem Tết là quãng thời gian lý tưởng để tái tạo năng lượng. Mong muốn của buitruonglinh là sớm hoàn thiện album cá nhân gửi đến khán giả. Chính vì thế, anh chàng dự định dành thời gian để "làm bạn" với âm nhạc.

buitruonglinh chia sẻ về hoạt động ngày Tết.

Dù dành thời gian làm nhạc, nhưng Tết của buitruonglinh vẫn không thể thiếu hương vị riêng. "Người bạn đồng hành" của buitruonglinh trong những ngày sáng tạo xuyên Tết chính là nem rán - món ăn vặt "chân ái" mà anh không thể bỏ qua mỗi dịp Xuân về.