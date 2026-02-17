Thu Trang bật mí sở thích ngày Tết, Đình Khang muốn làm điều đặc biệt cho ba mẹ

HHTO - Tết này sao Việt làm gì? Trong khi Thu Trang hào hứng với một "thú vui" để khẳng định "quyền lực" kinh tế, thì Đình Khang (Mưa Đỏ) và nhiều đồng nghiệp lại chọn cách sống chậm lại, dành trọn yêu thương để bù đắp cho ba mẹ sau một năm bận rộn với công việc.

Không hẹn mà gặp, dàn sao Việt năm nay đều có những cách "F5" bản thân và gia đình ngày Tết cực thú vị.

Mở màn đường đua phim Tết với hai dự án lớn Ai Thương Ai Mến và Mùi Phở, "Chị Mười Ba" Thu Trang khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ ông xã Tiến Luật mới là "trùm" mua sắm trong nhà. Thay vì lo toan sắm sửa, nữ diễn viên lại dành sự hào hứng cho một "tiết mục" đặc biệt khác: Lì xì.

Thu Trang hóm hỉnh chia sẻ quan điểm cực "chất": "Hồi đó mình được lì xì, còn bây giờ là mình lì xì hết. Trang rất thích cảm giác được là người lì xì, vì người lì xì là người tạo ra kinh tế".

Câu chuyện ngày Tết của gia đình Tiến Luật - Thu Trang.

Trái ngược với sự náo nhiệt của đàn chị, Đình Khang - chàng "Tú" vừa gây thương nhớ trong Mưa Đỏ lại có một mong muốn giản dị hơn. Thành công của bộ phim giúp Khang nhận được nhiều tình cảm của khán giả, nhưng cũng cuốn anh vào lịch trình dày đặc đến "sát nút" Tết.

"Năm nay về sát Tết, không kịp dọn dẹp phụ ba mẹ", Đình Khang cho biết. Chính vì thế, nam diễn viên quyết tâm thực hiện một "kế hoạch" nhỏ: Dành nhiều thời gian cho ba mẹ để bù đắp những ngày bận rộn.

Cùng chung "hệ hướng về gia đình" là Trần Kim Hải. Là nam diễn viên "đắt show" nhất nhì điện ảnh Việt năm 2025, Tết Bính Ngọ này anh chọn "về tổ". Tạm gác lại những mùa kịch Tết bận rộn, Kim Hải dành trọn thời gian cho người thân. Vì các anh chị đều định cư nước ngoài, nhà chỉ còn Hải và ba má, nam diễn viên tâm sự: "Hải chọn cách dành tình thương cho gia đình. Cả năm đã bôn ba rồi, ba mẹ cũng thương Hải nhiều nên Tết này Hải muốn ở cạnh ba mẹ trọn vẹn".

Trần Kim Hải chọn một cái Tết ấm áp bên gia đình.

Trong khi đó, nữ chính Nhà Hai Chủ - Trâm Anh lại đón Tết với cương vị quan trọng: "Bếp trưởng". Là con một, ba mẹ lại lớn tuổi, Trâm Anh tự tay lo liệu mọi thứ. Cô nàng chia sẻ áp lực đáng yêu mỗi sáng: "Ngày nào cũng phải tự hỏi hôm nay mua trái cây gì, nấu món gì cúng ông bà". Dù bận rộn nhưng đó là niềm hạnh phúc của cô gái nhỏ khi được tự tay chăm sóc đấng sinh thành.

Mỗi ngày một món là cách là Trâm Anh chuẩn bị cho ngày Tết.