Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Gia đình Cẩm Chướng đếm ngày "họp lớp", showcase nhà Chín Muồi tại Úc mở bán vé

Thùy Dương (Tổng hợp). Ảnh: FB nhân vật.
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Fan meeting D.E.A.R của "sếp" Neko Lê tổ chức vào ngày 7/3/2026 tại Sân khấu C30 Hòa Bình (TP.HCM), hứa hẹn sẽ là buổi “họp lớp” bao ồn, bao vui. Cũng trong tháng 3, nhà Chín Muồi sẽ có showcase rộn ràng được tổ chức tại thành phố Sydney, Úc.

Gia đình Cẩm Chướng chờ ngày ồn cùng “sếp” Neko Lê

Sau Tết Bính Ngọ, đại gia đình Cẩm Chướng sẽ lại có dịp hội ngộ trong fan meeting của anh “trùm” Neko Lê. Fan meeting D.E.A.R tổ chức vào ngày 7/3/2026 tại Sân khấu C30 Hoà Bình (TP.HCM), hứa hẹn sẽ là buổi “họp lớp” bao ồn, bao vui.

1-neko-le-1.jpg
Gia đình Cẩm Chướng đang chờ ngày "họp lớp" 7/3.

Fan meeting D.E.A.R gồm 4 hạng vé: Real, Attachment, Emotion, Deam với giá từ 999K - 3.666K. Theo xu hướng chung của các fan meeting/fancon gần đây, trong dịp này, anh CEO Neko Lê còn cho ra mắt bộ vật phẩm merchandise để các “nhân viên” sắm sửa, lưu giữ kỉ niệm cùng D.E.A.R.

dear2.jpg
dear-1.jpg
Các hạng vé và quyền lợi dành cho khán giả tham gia fan meeting.

Với sự nhiệt tình săn vé của gia đình Cẩm Chướng, fan meeting D.E.A.R đã nhanh chóng hết vé chỉ sau 11 phút, thành tích khiến cả FC lẫn “sếp” Neko Lê tự hào.

dear.jpg
Fan meeting của "sếp" Neko Lê hết sạch vé chỉ sau 11 phút.

Là FC sôi nổi với các hoạt động support nghệ sĩ, gia đình Cẩm Chướng từng tổ chức triển lãm Mèo Lê Du Ký kể về hành trình nghệ thuật của Neko Lê; tặng vở, bút máy cho các bạn học sinh trong chương trình Thắp Sáng Vùng Cao; đóng góp cho quỹ Nhịp Tim Việt Nam

merchandise.jpg
merchan1.jpg
merchan2.jpg
Bộ vật phẩm merchandise dành riêng cho D.E.A.R đang chờ ngày tới tay Cẩm Chướng.

Hội ngộ trong fan meeting D.E.A.R, gia đình Cẩm Chướng được mong chờ sẽ tiếp tục có các fan project độc lạ, để đánh dấu một cột mốc mới trên hành trình đồng hành cùng Neko Lê.

Nhà Chín Muồi mở bán vé showcase tại Úc

Mới đây, nhà Chín Muồi đã mở bán vé Showcase in Australia trong ngày 12/2 vừa qua.

Chín Muồi Showcase in Australia với sự góp mặt của đầy đủ 8 thành viên: S.T Sơn Thạch, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, BB Trần, Neko Lê, Kay Trần, Liên Bỉnh Phát, Thiên Minh - hứa hẹn sẽ quậy tung Sydney trong chương trình tổ chức lúc 18h30 giờ địa phương (14h30 giờ Việt Nam) - ngày 29/3 tại Hội trường Centennial trong Sydney Town Hall (Úc).

chinmuoi-showcase.jpg
Showcase của nhà Chín Muồi tại Sydney đã lên lịch tổ chức vào ngày 29/3.

Theo công bố của BTC, showcase của nhà Chín Muồi có 5 hạng vé, gồm: Chín Tái, Chín Vừa, Chín Tới, Chín Rục, Chín Muồi - có giá dao động từ 2,9 - 7.5 triệu đồng.

Tuỳ từng hạng vé, khán giả sẽ có các đặc quyền tương ứng. Trong đó, hạng vé Chín Muồi và Chín Rục sẽ khiến khán giả phải “đau đầu” lựa chọn khi đưa ra những đặc quyền dành riêng. Cụ thể, fan sẽ được chụp ảnh theo nhóm 1:5 với hạng vé Chín Muồi, trong khi fansign chỉ dành riêng cho hạng vé Chín Rục.

chinmuoi-seatmap.jpg
chinmuoi-benefit.jpg
Các hạng vé và quyền lợi dành cho fan trong buổi showcase tại Úc của nhà Chín Muồi.

Ngoài 8 nhân vật chính, showcase tại Úc còn bật mí MC Anh Tuấn chính là người nắm giữ chìa khoá mở ra các “sít rịt” của buổi diễn.

showcase-chienmuoi-1-8247.jpg
showcase-chinmuoi-2-685.jpg
showcase-chinmuoi3-4928.jpg
Hội trường Centennial - Nơi tổ chức showcase tại Úc của nhà Chín Muồi vào ngày 29/3.

Với không gian có sức chứa lên tới 2000 khán giả, trần nhà cao 20 m, hệ thống âm thanh và ánh sáng cùng chiếc đại phong cầm lớn nhất thế giới, Hội trường Centennial - nơi tổ chức showcase - hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc giác quan bùng nổ cho các Bát Con, Gai Con và các khán giả tham dự chương trình. Nơi đây còn được coi là "thánh đường" nghệ thuật, đồng thời là biểu tượng văn hóa lâu đời nằm ngay trung tâm thành phố Sydney, Úc.

banner-hhto.jpg
Thùy Dương (Tổng hợp). Ảnh: FB nhân vật.
#bản tin FC #fan meeting của Neko Lê #fan meeting D.E.A.R #gia đình Cẩm Chướng #Chín Muồi Showcase in Australia

