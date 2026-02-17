Điểm mặt 4 siêu phẩm hoạt hình "khuấy đảo" rạp Việt dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thỏ Gà Du Xuân Đại Náo Địa Đạo

Ra mắt năm 2022, phần phim đầu tiên của Chickenhare mang tên Thỏ Gà Rà Kho Báu nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ và chuyến hành trình tiếp theo mang tên Thỏ Gà Du Xuân Đại Náo Địa Đạo ra mắt khán giả vào ngày mùng 1 Tết.

Ở phần phim lần này, chú Thỏ Gà bị cuốn vào truyền thuyết về một sinh vật ẩn mình trong ngọn núi cấm và nắm giữ năng lực đảo ngược thời gian. Tin rằng sức mạnh ấy có thể cứu lấy giống loài, cậu bước vào hành trình nguy hiểm và sớm nhận ra cũng có nhiều kẻ đang truy tìm tạo vật huyền thoại này. Cuộc tranh đoạt quyền năng thời gian biến chuyến phiêu lưu thành một cuộc thử lửa khốc liệt, nơi lòng can đảm và tình bạn phải đối mặt với những trận đấu khốc liệt.

Tuyển Thủ Dê: "Mùi" Vị Chiến Thắng

Khác với màu sắc phiêu lưu từ hành trình của chú Thỏ Gà, Tuyển Thủ Dê: “Mùi” Vị Chiến Thắng đưa khán giả bước vào không khí nghẹt thở và kịch tính của một tác phẩm hoạt hình thể thao, với những pha tranh chấp hồi hộp hay những khoảnh khắc bứt phá gay cấn.

Bộ phim theo chân Will, một chú dê nhỏ bé nhưng mang trong mình những ước mơ không hề nhỏ. Cơ hội ngàn năm có một đến khi Will được tuyển thẳng vào giải đấu roarball chuyên nghiệp, môn thể thao đồng đội đối kháng, cường độ cao, nơi tốc độ, sức mạnh và bản năng sinh tồn quyết định tất cả. Giữa một đội hình toàn “quái thú”, sự xuất hiện của Will vấp phải không ít ánh nhìn hoài nghi. Thế nhưng, bằng ý chí không khuất phục và niềm tin sắt đá, chú dê bé nhỏ bước vào cuộc chơi để lật ngược mọi định kiến.

Biệt Đội Thú Cưng: Cuộc Chiến Trên Đường Ray

Xuất phát hơi “chậm” nhưng không vì thế mà kém cạnh, Biệt Đội Thú Cưng: Cuộc Chiến Trên Đường Ray (Pets On A Train) là chuyến hành trình bùng nổ sự căng thẳng, thú vị mà cả gia đình không thể bỏ lỡ.

Bộ phim theo chân Chim Ưng, chú gấu mèo "đạo chích" tốt bụng với kế hoạch đột nhập chuyến tàu thực phẩm để mang về một mùa lễ no đủ cho bạn bè. Thế nhưng, kế hoạch bỗng chệch hướng khi gã đồng hành Hans lộ mặt, biến chuyến tàu cao tốc thành công cụ trả thù cá nhân điên rồ. Bị kẹt trên con tàu mất kiểm soát đang lao vun vút, Chim Ưng phải hợp sức cùng chú chó cảnh sát Rex và những người bạn, dấn thân vào một cuộc giải cứu nghẹt thở nhằm ngăn chặn thảm họa trước khi quá muộn.

Khủng Long Đón Tết

Khép lại mùa phim Tết, các bạn nhỏ còn có thêm một lựa chọn mang tên Khủng Long Đón Tết (Jungle Beat 2) xoay quanh hành trình thú vị của bộ ba "hoàn cảnh": chú khủng long Stegosaurus lạc lối, khỉ Munki tinh nghịch và voi Trunk tốt bụng.

Câu chuyện khởi nguồn từ sự cố du hành thời gian do người ngoài hành tinh Fneep gây ra, khiến Stegosaurus lạc đến hiện tại. Trong nỗ lực đưa chú khủng long trở về quá khứ, Trunk vô tình rơi vào kỷ Jura, còn Munki bị kẹt lại trong sở thú của người ngoài hành tinh, làm dòng chảy lịch sử Trái Đất đảo lộn.