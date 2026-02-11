Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

The Dinosaurs: Netflix đầu tư dự án quy mô lớn để "tái sinh" đế chế khủng long

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Khán giả sẽ có dịp quay ngược dòng thời gian về kỷ nguyên tiền sử qua series phim tài liệu "The Dinosaurs", dự án mới nhất khai thác về thế giới khủng long vừa được Netflix công bố.

The Dinosaurs tập trung khai thác trọn vẹn vòng đời của đế chế khủng long, từ những nguyên mẫu nhỏ bé ban đầu đến giai đoạn cực thịnh và kết thúc bằng sự kiện đại tuyệt chủng. Series hứa hẹn tái hiện chân thực thế giới tiền sử cách đây 235 triệu năm, thời điểm siêu lục địa Pangaea vẫn còn tồn tại.

Theo nhà sản xuất, dự án này dựa trên các nghiên cứu hóa thạch mới nhất. Khán giả sẽ được gặp gỡ từ loài Marasuchus nhỏ bé đến những "gã khổng lồ" như Plateosaurus hay Mamenchisaurus. Trailer cũng hé lộ những cuộc đối đầu giữa các loài ăn cỏ có giáp bảo vệ như Stegosaurus, Ankylosaurus và những kẻ săn mồi hàng đầu như Allosaurus, Tyrannosaurus rex.

f98d63a19fb311ed48a2-1.jpg
Phim tái hiện hầu hết các loài khủng long đã được khoa học công nhận. Ảnh: Netflix

Hiện Netflix chưa công bố kinh phí cụ thể của The Dinosaurs. Tuy vậy, giới chuyên môn cho rằng đây là một trong những dự án phim tài liệu được đầu tư đáng kể của nền tảng này trong năm 2026. Việc hợp tác với ILM, đơn vị từng giành nhiều giải Oscar về kỹ xảo, cho thấy nhà sản xuất chú trọng vào mức độ tái hiện chi tiết các loài sinh vật cổ đại.

aaaaqqecf4tilnd2nm2nomxtdizvtrhjjopz-fpn7bctdoyjfn55cbtzant-og4ofsfo-i0r-ficdcp1wozowugpdhdpo4vczsm-2pc73nmikp2wn5szwwk09hhivogdthxnsbdujesuthdlov2hfram0hqe.jpg
Poster chính thức của "The Dinosaurs". Ảnh: Netflix

Về mặt hình ảnh, The Dinosaurs tiếp tục là sự hợp tác giữa Amblin Documentaries, Silverback Films và Industrial Light and Magic. Phần thuyết minh do Morgan Freeman đảm nhiệm, người từng góp giọng trong các dự án lớn như Life on Our PlanetOur Universe.

fd18399bf78979d72098.jpg
Netflix tiếp tục mở rộng "lãnh địa" phim tài liệu khoa học sau những dự án thành công trước đó.

Với bốn tập, mỗi tập dài khoảng một giờ, The Dinosaurs tiếp tục cho thấy định hướng của Netflix trong việc đầu tư vào mảng phim tài liệu khoa học. Phim dự kiến ra mắt trực tuyến trên nền tảng này từ ngày 6/3/2026.

image-27.jpg
ĐÔNG MIÊN
#The Dinosaurs #Phim tài liệu #Morgan Freeman #Netflix #Steven Spielberg #Life on Our Planet #khủng long #khoa học

Xem thêm

Cùng chuyên mục