Hollywood lên kế hoạch “hồi sinh” một thương hiệu phim hành động nữ đình đám

HHTO - Charlie’s Angels - thương hiệu phim hành động tội phạm nổi tiếng với những nhân vật nữ xinh đẹp và cá tính - sắp trở lại với phiên bản mới.

Trào lưu làm lại, làm mới, “hồi sinh” các thương hiệu phim ảnh nổi tiếng ở Hollywood vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mới đây, có thông tin rằng thương hiệu phim hành động tội phạm Charlie’s Angels đang nằm trong “tầm ngắm” được đưa trở lại màn ảnh rộng. Thương hiệu này nổi tiếng với việc các nhân vật chính đều là các “đả nữ” xinh đẹp và cá tính, thực hiện các phi vụ khó nhằn và nguy hiểm không thua kém phái mạnh.

Thế hệ thiên thần đầu tiên của bản series thập niên 1970.

Charlie’s Angels (Những Thiên Thần Của Charlie) ban đầu là một series ăn khách vào thập niên 1970, kể về ba cô gái xinh đẹp và tài giỏi làm thám tử tư. Những “thiên thần” làm việc cho một ông chủ bí ẩn, không bao giờ lộ diện, xưng là Charlie. Mọi vấn đề liên lạc giữa ba nữ thám tử và ông chủ Charlie được thông qua một người đàn ông tên là Bosley. Khi phát sóng, series này nổi tiếng và thành công, có ảnh hưởng lớn đến văn hoá đại chúng.

Ba thiên thần của bản điện ảnh công chiếu năm 2000 và 2003.

Sau đó, vào năm 2000, các “thiên thần” được đưa lên màn ảnh rộng với bản phim điện ảnh có sự tham gia của Drew Barrymore, Cameron Diaz và Lucy Liu. Charlie’s Angels bản điện ảnh đã thành công vang dội, thu về khoảng 493 triệu đôla phòng vé nếu tính theo giá trị hiện nay. Thành công rực rỡ này đã mở đường cho phần tiếp theo Charlie’s Angels: Full Throttle công chiếu vào năm 2003. So với bản series, hai bản phim điện ảnh này quen thuộc với khán giả toàn cầu hơn cả.

Bộ ba thiên thần của bản series năm 2011.

Những thiên thần của bản điện ảnh năm 2019.

Nhưng những nỗ lực hồi sinh thương hiệu này sau đó đều thất bại, thậm chí là thảm không nỡ nhìn. Vào năm 2011, một series Charlie’s Angels mới đã được thử nghiệm, và bị huỷ bỏ chỉ sau bảy tập. Vào năm 2019, Sony lại công chiếu một phiên bản điện ảnh làm mới khác, với sự tham gia của Kristen Stewart, Naomi Scott và Ella Balinska vào vai ba “thiên thần”. Nhưng bản phim điện ảnh này đã thất bại thảm hại tại phòng vé.

Mặc dù đã ngã đau hai cú liên tiếp, nhưng Hollywood vẫn chưa từ bỏ hy vọng với thương hiệu Charlie’s Angels. Một phiên bản mới đang được ấp ủ, với nội dung được chấp bút bởi biên kịch Peter Chiarelli của Crazy Rich Asians, The Proposal... Vốn thành danh với các bộ phim tình cảm, chưa rõ một bộ phim hành động dưới ngòi bút của biên kịch này sẽ ra sao, theo chiều hướng tốt hơn hay tệ đi, nhưng có lẽ sẽ rất mới mẻ.

Dự án Charlie’s Angels mới vẫn đang ở trong giai đoạn phát triển ban đầu. Phim chưa công bố dàn diễn viên chính cũng như hé lộ cốt truyện, chưa có cả lịch chiếu dự kiến.

Lucy Liu, Cameron Diaz và Drew Barrymore (từ trái qua phải) vẫn là bộ ba thiên thần nổi tiếng và được yêu thích hơn cả.

Một số bình luận của netizen:

“Nữa hả? Tôi nhớ bản làm mới gần đây nhất tệ lắm luôn. Bản phim mà có Kristen Stewart đóng í.”

“Thôi, cứ cho chúng tôi xem phần phim thứ ba với Cameron, Lucy và Drew đóng đi!”

“Đủ rồi đấy, đừng làm mới phim cũ nữa. Hollywood không còn người nào biết sáng tạo nữa à?”

“Nếu không phải là Lucy Liu, Drew Barrymore và Cameron Diaz thì chúng tôi không muốn xem đâu.”

“Thất bại năm 2019 vẫn chưa đủ.”

“Sao không làm thêm phần phim Crazy Rich Asians nữa và để các thiên thần được yên nhỉ?”

“Có lẽ tôi ngược với số đông, tôi thấy bản phim năm 2019 cũng khá. Chỉ là mọi người không thích bởi nó dùng dàn diễn viên mới, tập trung vào việc trao quyền cho phụ nữ nhiều hơn việc dùng họ như những công cụ thôi.”

“Hai phần phim điện ảnh Charlie’s Angels đầu tiên cá tính nhưng cũng đầy nữ tính, có những pha hành động tràn đầy năng lượng, có sự hài hước và sáng tạo độc đáo. Nhưng bản phim năm 2019 lại cố gồng để tỏ ra ngầu, tỏ ra là những cô gái bá đạo, nên nó đã thất bại.”