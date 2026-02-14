“Biết tuốt” về XO, Kitty mùa 3: “Thuyền” Kitty - Min Ho đi nghỉ hè và cập bến?

HHTO - Năm học cuối của Kitty tại Hàn Quốc đã đến. Giờ đây, “bà mai tuổi teen” sẽ phải hoàn tất những gì đã bắt đầu, bao gồm cả chuyện học hành lẫn chuyện tình cảm. Một mùa phim hứa hẹn hỗn loạn, nhưng vui nhộn và ngọt ngào "cấp vũ trụ" đã sẵn sàng rồi đây!

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung của hai mùa phim trước

Mở đầu bằng một kỳ nghỉ hè hoành tráng

Ở hai mùa phim trước, XO, Kitty luôn bắt đầu câu chuyện của mình vào thời điểm năm học mới bắt đầu. Nhưng “truyền thống” ấy sẽ thay đổi ở mùa 3. Netflix đã tiết lộ rằng tập đầu tiên của XO, Kitty 3 sẽ là “tập phim mùa Hè đầu tiên” của loạt phim. Như vậy, có thể thấy tập đầu tiên của mùa 3 sẽ tiếp nối ngay cảnh kết thúc của tập cuối mùa 2.

Kitty và Min Ho trong phân cảnh cuối cùng của mùa 2.

Trong tập cuối của mùa 2, Kitty (Anna Cathcart) và Min Ho (Lee Sang Heon) đã có một cuộc trò chuyện ngắn. Kitty nói rằng năm học sau cô sẽ quay lại, Min Ho vui mừng khi nghe thế và cậu bảo sắp cùng bố và anh trai thực hiện một chuyến lưu diễn lớn trong mùa Hè. Min Ho bảo xe buýt đã đến, cậu phải đi rồi, và Kitty sau một lúc ngập ngừng đã hỏi cô đi cùng được không, Min Ho liền mỉm cười thay cho câu trả lời đồng ý.

Cả nhóm có chuyến đi Busan trong mùa 3.

Có thể câu hỏi của Kitty ngụ ý rằng cô có thể cùng đi một đoạn đến xe buýt để tiễn Min Ho không, hoặc có hàm ý xa hơn rằng cô muốn đi cùng trong chuyến lưu diễn lớn mùa Hè. Chưa rõ cụ thể tình tiết này là như thế nào, nhưng trong một số ảnh “nhá hàng” trước của mùa 3, có thể thấy nhóm bạn đã có một chuyến đi vui vẻ đến Busan - một thành phố lớn ở Hàn Quốc.

Năm học cuối của Kitty ở Hàn Quốc

Mùa 3 XO, Kitty đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc sống của Kitty, bởi đây là năm học cuối cùng của cô gái út nhà Song Covey ở Hàn Quốc. Nếu bạn nghĩ rằng năm học thứ hai của Kitty ở học viện KISS là một mớ hỗn độn tầm cỡ quốc tế thì có lẽ là bạn vẫn chưa biết đến “tận cùng” đâu. Có khi “đẳng cấp” hỗn loạn ở mùa 3 đạt tầm “vũ trụ” luôn ấy chứ!

Không còn là “lính mới” ở KISS, Kitty cũng đã không còn quá xa lạ với Hàn Quốc. Do đó, trọng tâm của XO, Kitty 3 không còn xoay quanh câu hỏi “Tôi là ai” của Kitty nữa, mà sẽ phải trả lời cho những vấn đề khác của Kitty. Có lẽ cô út nhà Song Covey sẽ tự hỏi mình nên làm gì tiếp sau khi kết thúc hành trình này, mình nên chọn ai cùng bước đi…

Lúc này, “nhiệm vụ” của Kitty sẽ là tạo nên những kỷ niệm ý nghĩa với bạn bè, gắn bó hơn với những người thân vừa tìm thấy ở Hàn Quốc, và đưa ra những quyết định quan trọng về tương lai. Nhưng (dĩ nhiên), cuộc đời đâu suôn sẻ như những kế hoạch trên giấy, dự định trong đầu. Khi những tiết lộ bất ngờ làm đảo lộn kế hoạch, Kitty sẽ phải học cách đón nhận những điều không ngờ tới.

“Thuyền” MoonCovey quyết tâm cập bến

Một trong những “truyền thống” khiến khán giả đau tim của XO, Kitty là kết thúc một mùa phim bằng tình tiết cuối đầy kịch tính và hồi hộp. Dĩ nhiên, mùa 2 cũng không là ngoại lệ.

Liệu Yuri và Kitty có còn vương vấn trong mùa 3?

Tập cuối của XO, Kitty 2 đã khép lại với khoảnh khắc giờ đây Kitty đã hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho Min Ho. Tuy lời tỏ tình đã bị “neo” lại nhưng đó chính là yếu tố thúc đẩy mùa 3 nhất. Rất nhiều “thuyền viên” của “thuyền” MoonCovey (tên ghép từ họ của Min Ho và Kitty) đang hừng hực khí thế, sục sôi nhiệt huyết, quyết tâm “chèo” cặp đôi yêu thích của mình “cập bến”.

Một số giả thuyết đặt ra suy đoán rằng có thể trong mùa 3, Dae - bạn trai cũ của Kitty, hay Yuri - cô gái Kitty từng thích sẽ quay lại đường đua đến trái tim của Kitty. Hoặc một nhân vật mới hoàn toàn sẽ được thêm vào XO, Kitty 3 để tuyến tình cảm trong phim được thêm "độ khó", nhưng đồng thời cũng trở nên hồi hộp và hấp dẫn. Nhưng chắc chắn trọng tâm của mùa này chính là mối quan hệ tình cảm giữa Kitty và Min Ho.

Kitty và Min Ho đã phát triển từ “kẻ thù” sang “crush” trong hai mùa đầu của XO, Kitty vô cùng vui nhộn và thú vị, dĩ nhiên cũng không thiếu những “gia vị” cảm xúc rung động và ngọt ngào. Một trong những trắc trở của cả hai là khi họ nhận ra tình cảm dành cho đối phương thì đối phương lại đang thích hoặc đang ở bên một người khác.

Bên nhau dưới tán hoa rực rỡ, phải chăng lần này MoonCovey cuối cùng sẽ "cập bến"?

Tuy nhiên, ở cuối mùa 2, Kitty và Min Ho đều đã trở về trạng thái độc thân. Tình cảm họ dành cho nhau vẫn còn đó, thậm chí lần này còn thuận chiều và không còn "chướng ngại vật" nào ở trước mắt. Giờ đây, tất cả những gì Kitty và Min Ho cần là một cú hích, thêm một chút can đảm để một lần nữa đối diện với trái tim mình.

Mùa 3 của XO, Kitty sẽ lên sóng Netflix vào ngày 2/4/2026. Gồm có 8 tập, mỗi tập dài khoảng 30 phút.