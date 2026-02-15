Nghi vấn Lisa BLACKPINK chia tay bạn trai chỉ từ 2 câu trả lời dịp Valentine

HHTO - Khi fan đang xiêu lòng bộ ảnh Cupid của Lisa, thì dân mạng lại dựa vào câu trả lời của cô trên Bubble (ứng dụng nhắn tin giữa nghệ sĩ và fan), suy đoán cô và Frédéric Arnault đã đường ai nấy đi.

Ngày 14/2, Lisa và LLOUD tung bộ ảnh như món quà đặc biệt gửi tặng fan nhân dịp lễ Tình nhân - Valentine. Cô hóa thân thành Cupid, xinh đẹp, quyến rũ với trang phục lông vũ, tóc bạch kim, khoe đôi chân dài miên man khỏe khắn.

Cô cũng dành thời gian trả lời nhiều tin nhắn của fan trên Bubble, trong đó 2 câu đang được "soi" là tín hiệu cho thấy "búp bê sống" của BLACKPINK đang độc thân. Fan hỏi "Liệu bạn đã ăn chocolate chưa?", Lisa đáp "Không". Câu thứ hai là: "Chị đã nhận được hoa chưa? Em nhận được rồi nè", cô trả lời: "Chị chỉ nhận được thạch thôi".

Dù chưa từng xác nhận nhưng dân mạng đều tin rằng Lisa và Frédéric Arnault đã có thời gian dài hẹn hò lãng mạn. Cô thường xuyên được bắt gặp đi dạo, du lịch cùng anh và gia đình anh. Cả hai cũng công khai xuất hiện tại các sự kiện để ủng hộ cho hoạt động của đối phương. Vì thế, việc Lisa rảnh rỗi trong ngày Tình nhân để trả lời tin nhắn của fan, không nhận được hoa và chocolate - những món quà đặc trưng vào dịp này khiến nhiều người nghi ngờ nữ idol và Frédéric Arnault đã chia tay.

Tin nhắn và câu trả lời từ Lisa.

"Không có bức ảnh nào chụp chung kể từ tháng 6, Lisa đã ở cùng bạn bè tại Hàn Quốc trong dịp Giáng sinh, thời gian rảnh rỗi thì cô ấy ở Thái Lan hoặc Hàn Quốc, giờ thì cô ấy (có lẽ) cũng đón lễ Tình nhân một mình vì cô ấy đang online trên mạng xã hội… Tôi sẽ chờ thông báo chính thức từ truyền thông."

"Cô ấy trở lại làm gái đẹp độc thân tỏa sáng rồi."

"Tức là Lisa đang độc thân đúng không?"

"Cách cô ấy trả lời, tôi nghĩ là cô ấy đang ngầm xác nhận."

Thực tế, tin đồn Lisa và Frédéric Arnault chia tay đã xuất hiện từ cuối năm ngoái sau khi những hình ảnh được cho là anh đang hẹn hò cùng người con gái khác được lan truyền.

Lisa từng không ít lần bị "cà khịa" dựa hơi bạn trai thuộc giới thượng lưu để có được ưu ái trong giới thời trang và Hollywood. Vì thế, nhiều fan không phản đối việc cô hẹn hò nhưng cũng không hài lòng với mối tình này. Bởi họ cho rằng năng lực và sức ảnh hưởng của Lisa bị coi nhẹ khi tên cô "đính kèm" Frédéric Arnault.

Bên cạnh đó, một bộ phận người hâm mộ cho rằng dân mạng không nên suy đoán, đồn thổi tin đồn thất thiệt. Chuyện tình cảm là đời tư của Lisa cũng như các ngôi sao, fan hi vọng công chúng hãy đón nhận các sản phẩm nghệ thuật của cô trong tương lai.