Còn Ra Thể Thống Gì Nữa tập 18, 19, 20: "How are you" tái xuất, Hầu Đạm vén màn

HHTO - Cụm bắt bài huyền thoại "How are you" lại được tận dụng, giúp Vĩnh Nhi nhận mặt Vãn Âm - Hầu Đạm. Lúc này, Hầu Đạm bị Thái hậu đe dọa cùng lên núi Bội Sơn, rất có thể một đi không trở về. Quả thật chàng đã bị đột kích, nhưng thái độ đối phó của chàng mới là điều khiến Vãn Âm kinh hãi.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tiếp nối tập 16, Vãn Âm (Vương Sở Nhiên) quyết tâm thú nhận sự thật. Cũng như lần đầu "bắt bài" bệ hạ, nàng lại dùng văn mẫu "How are you?" với Tạ Vĩnh Nhi. Tạ phi nhận ra họ đều là người xuyên không, nhưng lại cứ trốn tránh, thậm chí còn cầu cứu đến Hầu Đạm (Thừa Lỗi).

Xui xẻo cho cô, bệ hạ vốn cùng một giuộc nên còn niềm nở chỉ cô đáp lời: "Fine, thank you. And you?" làm khán giả cười bò còn Tạ phi thì "xỉu ngang".

Mặt khác, đoàn sứ thần của nước Yển bất ngờ bị truy sát trên phố, suýt chút nữa là châm ngòi chiến tranh.

Về tình hình chính sự, đội quân canh giữ biên giới giữa Đại Hạ - nước Yển là do Đoan vương thống lĩnh. Một khi hai nước hòa dịu trở lại, biên cương yên ổn thì đội quân này sẽ trở về đe dọa Thái hậu. Phá bĩnh trong yến tiệc mừng thọ bất thành, Thái hậu lại tính đến chuyện ám hại sứ thần nước Yển. May mắn thay, các đại thần của bệ hạ đã phát hiện và can gián kịp thời.

Dù đã cải trang, bệ hạ nhận ra thủ lĩnh thật của đoàn sứ thần là Hoàng tử Đồ Nhĩ. Song, Đồ Nhĩ và vua nước Yển vốn bất hòa từ lâu nên không thể cử gã đi sứ. Vì thế, đoàn sứ thần này là "hàng pha-ke" do Đồ Nhĩ lập nên. Nhưng gã dụng tâm sức như vậy đến Đại Hạ là muốn làm gì?

Mối quan hệ phức tạp giữa Hầu Đạm - Đồ Nhĩ từ đây được hé lộ. San Y mỹ nhân vốn là người tình của Đồ Nhĩ, nhưng lại bị vua nước Yển cử đi làm quà cho Đại Hạ và Hầu Đạm. Theo lời kể, Hầu Đạm từng sỉ nhục San Y, khiến nàng ta bất giác tự vệ, bị khép vào tội hành thích bệ hạ và bị xử tử. Như vậy, rất có thể Đồ Nhĩ đang khao khát tìm bệ hạ để "tính sổ".

Thái hậu đột nhiên mời Hầu Đạm cùng đi lên núi Bội Sơn. Nơi này địa hình nguy hiểm, mâu thuẫn giữa hai người lại ngày càng tăng cao, khả năng chàng đi mà không có ngày về. Nhưng nếu chàng trù trừ không đi, bà đe dọa sẽ bắt Vãn Âm cùng đi với mình.

Thực chất, bà muốn dụ bệ hạ ra khỏi cung, nới lỏng vòng bảo vệ để dễ bề ra tay.

Mối quan hệ giữa Vãn Âm - Vĩnh Nhi lại tốt đẹp chưa từng có. Trông thấy Tạ phi vật vã vì thất tình, "hội đồng quản trị" Vãn Âm hết khuyên rồi lại mắng, cuối cùng lại thành ra thân thiết. Hai người nô đùa vui vẻ trong thế giới của "hội con gái", ngay cả Hầu Đạm cũng bị đẩy ra rìa.

Nghe Vĩnh Nhi trêu chuyện hai người suốt ngày ân ái, bệ hạ bị nhốt ngoài cửa cũng phải gắng vểnh tai hóng cho bằng được.

Vĩnh Nhi biết được bộ mặt thật của Đoan vương. Hắn không chỉ ve vãn cả cô lẫn Vãn Âm, mà còn cho cô thuốc phá thai cực độc để bịt đầu mối. Lúc đến gặp hắn, cô vẫn mang theo hy vọng, cũng hứa sẽ thực hiện những chuyện mà hắn dặn dò. Đến nay, Vĩnh Nhi vẫn còn là một biến số nguy hiểm.

Tình cảm của Đạm - Âm cũng có tiến triển rõ ràng. Vãn Âm có vẻ đã bị thuyết phục về tình cảm dành cho bệ hạ, chần chừ muốn trao cho chàng một nụ hôn. Hầu Đạm giật mình tránh né như có ám ảnh tâm lý. Điều này khiến yêu phi "quê xệ" bỏ chạy, còn chàng biết nàng đã chấp nhận mình nên chỉ tủm tỉm theo sau.

Dữu Quý phi vẫn tiếp mood ám muội, rủ bệ hạ ở lại cùng mình đêm nay làm chàng nuốt khan đầy căng thẳng. Nhưng những gì nàng muốn khoe chỉ có "hàng nóng" do Bắc Chu chế tạo, còn say sưa thuyết trình đến mức không nhận ra thái độ ngơ ngác của bệ hạ.

Mối lo ngại của Vãn Âm về núi Bội Sơn là chính xác. Trong preview tập 19, 20 của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, Hầu Đạm và Thái hậu tranh cãi kịch liệt, có vẻ bà muốn giết chàng để đưa Thái tử lên ngôi. Bất kể có ám vệ canh gác, Đồ Nhĩ cũng đã đột kích đến nơi. Thậm chí, họ còn bôi thuốc độc lên vũ khí khiến chàng không còn đường thoát.

Hầu Đạm thần trí hỗn loạn, hung bạo cầm đao đâm vào người Đồ Nhĩ làm Vãn Âm sững sờ. Ngoại truyện tập 18 cho thấy trong lúc giằng co, Hầu Đạm lúc nhỏ đã vô tình giết chết một người. Phải chăng đây chính là khi chàng bắt đầu khinh khi tính mạng người khác? Và thiết lập bạo quân này là của Hầu Đạm, hay là chính con người của Trương Tam?