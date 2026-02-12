The Art of Sarah: Shin Hye Sun lồng lộn nhất đời, bị Jun Hyuk vạch trần thế nào?

HHTO - Nội dung được hé mở của "The Art of Sarah" khá tăm tối với nỗ lực vạch trần Sarah của Mu Gyeong. Tái hợp sau 8 năm, Lee Jun Hyuk và Shin Hye Sun vẫn ăn ý như ngày nào, nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ đạo diễn.

The Art of Sarah là series gốc của Netflix, đánh dấu lần hợp tác thứ 2 của Shin Hye Sun và Lee Jun Hyuk sau Stranger. Phim kể về những vỏ bọc của Sarah Kim (Shin Hye Sun) - người đứng đầu chi nhánh châu Á của thương hiệu xa xỉ. Cô tạo dựng một thân phận hào nhoáng, bí ẩn bằng những lời nói dối.

Thế giới đó dần sụp đổ khi một thi thể được cho là của cô được phát hiện dưới cống ngầm tại khu nhà giàu của Seoul. Thanh tra Mu Gyeong (Lee Jun Hyuk) quyết tâm tìm ra danh tính thật của cô, dần hé lộ những sự thật về con người của Sarah, rằng cô đã đi xa đến mức nào để trốn tránh quá khứ. Phim đặt điểm nhìn của khán giả theo Mu Gyeong, ở vị trí của anh quan sát sự biến đổi của Sarah.

Sarah là giám đốc của thương hiệu thời trang cao cấp nên ngoại hình được cô chăm chút kĩ lưỡng. Shin Hye Sun cho biết cô gần như thử mọi kiểu trang điểm trong lần trở lại này. "Tôi đã thử rất nhiều điều mới như đeo kính áp tròng, gắn mi giả trong khi bình thường, tôi không thích việc trang điểm quá nhiều. Nhưng khi trải qua hết các khâu, giờ nhìn lại, tôi lại thấy vui và muốn thử lại một lần nữa", nữ diễn viên nói tại buổi họp báo ra mắt phim, làm tăng thêm kỳ vọng của khán giả về những khung hình slay ngút ngàn của CEO Sarah.

Loạt ảnh still cut cũng phản ánh một "cuộc đời khác" của Sarah. Cô hoảng loạn, cô độc, mất hoàn toàn khí chất thời thượng, cao cấp. Đáp lại câu hỏi về nghi ngại vai diễn này có lặp lại nhân vật Han Sora (người nổi tiếng "phông bạt" cuộc sống xa hoa được phát hiện đã chết tại nhà riêng) - Following, Shin Hye Sun khẳng định Sarah hoàn toàn khác và là thử thách khó hơn: "Bạn sẽ không thể đọc vị được cô ấy. Cô ấy phải có được lòng tin của đối phương nhưng vẫn phải giữ phẩm giá, điềm tĩnh".

Mu Gyeong là thanh tra lạnh lùng, sắc bén - dạng nhân vật mà cái tên có kỹ năng chắc tay như Jun Hyuk cũng bày tỏ phải để tâm rất nhiều khi thể hiện. Mu Gyeong nỗ lực vạch trần Sarah nhưng dường như quan hệ của hai người không hoàn toàn đối nghịch đến cuối cùng. Anh sẽ thấu hiểu cho hành động của cô? Lý do nào Sarah bất chấp để sống một đời dối trá, hào nhoáng?

Sở hữu dàn diễn viên hút người xem mạnh, nhưng nội dung của The Art of Sarah cũng báo trước sẽ kén người xem bởi không khí nặng nề, căng thẳng bao trùm. Toàn bộ 8 tập phim được ấn định tung ra vào ngày 13/2 trên Netflix.