ZAYN thông báo trở lại với KONNAKOL: "Canh bạc" cuối để giành lại hào quang?

HHTO - ZAYN sẽ cho ra mắt album "KONNAKOL" với nhiều kỳ vọng về một màn tái định vị tên tuổi sau giai đoạn chững lại. Thế nhưng giữa thị trường âm nhạc cạnh tranh khốc liệt, câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu lần trở lại này có đủ sức đưa anh trở về quỹ đạo ngôi sao hàng đầu?

Sau những lần tái xuất ngắn ngủi trong năm 2025, ZAYN chính thức thông báo trở lại với album phòng thu thứ 5 mang tên KONNAKOL, dự kiến phát hành ngày 17/4. Đĩa đơn mở đường Die For Me đã ra mắt vào ngày 6/1. Thay vì sự phấn khích, phần lớn người hâm mộ lại đặt câu hỏi rằng: Liệu lần trở lại này có đủ sức vực dậy vị thế từng rất vững chắc của nam ca sĩ trên bản đồ nhạc Pop toàn cầu?

ZAYN thông báo trở lại với album KONNAKOL.

Die For Me mang màu sắc R&B pha Alternative u tối, công thức quen thuộc đã định hình thương hiệu âm nhạc của ZAYN kể từ Mind of Mine. Giọng hát falsetto đặc trưng vẫn là điểm sáng, được xử lý tinh tế trên nền phối khí tối giản nhưng giàu cảm xúc. Nhiều khả năng đây cũng sẽ là màu sắc xuyên suốt của KONNAKOL. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng ZAYN vẫn đang ở trong “vùng an toàn”, thiếu yếu tố đột phá đủ lớn.

MV Die For Me.

Tựa đề album - KONNAKOL được lấy cảm hứng từ nghệ thuật tạo nhịp bằng giọng nói trong âm nhạc Carnatic của Nam Á như một cách để ZAYN khẳng định sự kết nối với cội nguồn Pakistan. Hình ảnh báo tuyết trên bìa album, từng được “nhá hàng” trong các đêm diễn Las Vegas, tiếp tục củng cố thông điệp hướng về quê hương.

Trước khi công bố album, ZAYN đã hoàn thành chuỗi 7 đêm diễn tại Las Vegas, động thái được xem như bước “hâm nóng” thị trường. Theo đánh giá từ giới phê bình quốc tế, phong thái sân khấu của anh tự tin và ổn định hơn so với những chuyến lưu diễn trước. Điều này phần nào xoa dịu lo ngại lâu nay về việc ZAYN thiếu sự bền bỉ trong hoạt động biểu diễn trực tiếp.

Phong thái sân khấu của anh tự tin và ổn định hơn trước.

Dù vậy, trong bối cảnh thị trường Pop toàn cầu thay đổi nhanh chóng, với thế hệ nghệ sĩ mới liên tục bứt phá và mạng xã hội chi phối mạnh mẽ cách âm nhạc lan tỏa, ZAYN không còn ở vị thế “tân binh được kỳ vọng” như năm 2016. Album phòng thu thứ 4 của anh - Room Under the Stairs phát hành vào tháng 5/2024 chỉ đạt khoảng 29.000 bản trong tuần đầu tại Mỹ, một con số quá khiêm tốn với một ngôi sao từng dẫn đầu các bảng xếp hạng. Các single gần đây của nam ca sĩ cũng không tạo nên cú “bùng nổ” lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội hay các nền tảng streaming.

Album trước đó của anh không tạo được tiếng vang tương xứng với chất lượng.

Điều này khiến không ít người hâm mộ lo ngại rằng KONNAKOL, dù sở hữu yếu tố nghệ thuật cá nhân và văn hóa mạnh mẽ vẫn có nguy cơ “tan biến" trong thị trường âm nhạc khổng lồ nếu thiếu một single có sức lan tỏa rộng rãi. ZAYN từng là một trong những giọng ca nam được kỳ vọng nhất của thập niên trước và lần trở lại này không chỉ là câu chuyện về một album mới, mà còn là nỗ lực tái định vị tên tuổi của cựu thành viên 1D.