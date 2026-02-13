Single's Inferno 5: Su Been - Hee Sun là cặp đôi đầu tiên công khai hẹn hò?

Lim Su Been và Park Hee Sun vươn lên trở thành cặp đôi endgame đình đám nhất hậu Single's Inferno 5. "Bản sao" Jang Won Young được nhận xét là "hắc mã" của mùa 5. Nàng hậu ghi nhận mức tăng lượt theo dõi "khủng", hơn nửa triệu followers trong 1 ngày. "Bản sao" Song Joong Ki cũng vừa vượt mốc 400K lượt người theo dõi Instagram vào sáng 12/2.

Mới đây nhất, hai thí sinh "mở bát" dàn sao, cập nhật bài viết cảm ơn về hành trình tại Địa Ngục Độc Thân 5.

"Trước đây, cuộc sống của tôi xoay quanh việc theo đuổi những "cột mốc" như đại học, thực tập hay tìm được một công việc ổn định đến mức tôi gần như đánh mất chính mình. Khoảng thời gian tại Địa Ngục Độc Thân là hành trình tôi tự khám phá bản thân. Tôi vô cùng biết ơn những mối quan hệ quý giá mà mình đã có được - những kết nối mà tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nếu không tham gia Single’s Inferno 5." - Hee Sun bộc bạch.

“Việc tham gia Single’s Inferno 5 là trải nghiệm vô cùng quý giá và đáng trân trọng đối với tôi. Tôi đã gặp được những con người tuyệt vời, xây dựng nên những mối liên kết đáng nhớ. Trong khoảng thời gian tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, chúng tôi có cơ hội chỉ tập trung vào đối phương, khám phá và cảm nhận nhiều cung bậc cảm xúc mới mẻ." - Su Been viết.

Các hình ảnh đính kèm thư cảm ơn khiến "thuyền viên" Hee Been "mừng rơn". Trong 5 hình ảnh Su Been đăng tải, có tới 4 hình ảnh có sự góp mặt của "người thương". Cả hai chung khung hình thân mật. Trong đó, khoảnh khắc "nhà trai" cõng "nhà gái" bên bờ biển gây sốt. Đây được xem như động thái công khai mối quan hệ của hai thí sinh, xác nhận họ là Hyunker - cặp đôi hẹn hò thật sự ngoài đời thực sau show hẹn hò.

Lim Su Been và Park Hee Sun đều khóa riêng tư tài khoản mạng xã hội trong thời gian phát sóng. Sau khi show kết thúc, cặp đôi endgame mở công khai Instagram cùng ngày, đón hàng trăm nghìn lượt theo dõi mới.

Lim Su Been và Park Hee Sun hiện là "chiến hạm" có tín hiệu hẹn hò tích cực nhất. Các mối quan hệ bạn bè riêng của cả hai nhiều lần có động thái "đẩy thuyền" cặp đôi. Cả hai thí sinh được bắt gặp sử dụng đồ đôi ngoài đời, tương tác thân thiết trong các hoạt động quảng bá chương trình.

Ở tập đặc biệt ghi hình 1 tháng trước ngày công chiếu Single's Inferno 5, couple Hee Been gây chú ý với mật độ skinship nổi bật so với các cặp còn lại của show.