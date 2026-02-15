Single's Inferno 5: Cặp Min Gee - Seung Il lập kỷ lục, "hắc mã" Hee Sun gây sốc

HHTO - "Chị đại" Kim Min Gee cùng "hồng hài nhi" Seung Il phá vỡ kỷ lục của 3 mùa mới nhất. "Nữ chính" Kim Go Eun hay Hee Sun dù "chậm nhiệt" ban đầu nhưng về đích với chỉ số ấn tượng. Nàng hậu Mina Sue tuy thống trị chỉ số truyền thông nhưng "lép vế" về độ "hút fan".

Sau 5 mùa lên sóng, Single’s Inferno vẫn chứng minh sức mạnh khó phủ nhận của một “cỗ máy tạo sao”.

So sánh mức tăng trưởng followers hai tuần sau công chiếu, Single’s Inferno 5 sở hữu những cái tên có tốc độ bứt phá thuộc nhóm cao nhất lịch sử ba mùa gần nhất.

Xét riêng nội bộ dàn cast Single’s Inferno 5, Kim Min Gee dẫn đầu chỉ số tăng trưởng sau 3 tuần phát sóng. Nữ VĐV hiện là ngôi sao nổi tiếng nhất mùa, vừa cán mốc 1,3 triệu followers Instagram vào ngày 12/2.

Khác với nhiều thí sinh, Min Gee đã có độ nhận diện từ show hẹn hò. Cá tính “máu lửa” được thể hiện xuyên suốt, nhất quán tại Đảo Địa Ngục giúp cô duy trì sức hút ổn định.

Min Gee có lối chơi thẳng thắn, không né tránh tranh luận nhưng cũng không sa đà vào thị phi. "Bản sao" Karina aespa trở thành trường hợp hiếm hoi vừa giữ được thiện cảm, vừa bứt phá mạnh về mặt chỉ số truyền thông.

Song Seung Il là sao nam hút fan nhất đường đua Single's Inferno trong 3 mùa giải mới nhất. Ba ngày sau khi tập cuối lên sóng, "hồng hài nhi" vượt mốc 858K người theo dõi trên tài khoản Instagram, tương đương mức tăng trưởng 1700%.

Sức hút của Seung Il đến từ sự đối lập giữa giao diện "trai hư" cuốn hút lúc đầu và tính cách chân thật, biểu cảm "nũng nịu", điệu đà trong nhiều tình huống.

Nếu như cặp chị em Seung Il - Min Gee tạo dấu ấn mạnh mẽ ngay từ chặng đầu, Kim Go Eun nhập cuộc chậm rãi hơn. Hai tuần phát sóng cuối, Go Eun "vượt mặt" Mina Sue để dẫn đầu trở thành trung tâm của cốt truyện với bùng binh tình cảm tay tư. Hành trình của sao nữ không có nhiều tranh cãi, "được lòng" netizen nhờ sự duyên dáng cũng như thái độ tỉnh táo, rõ ràng trước sự săn đón của nhiều mỹ nam.

Kim Go Eun "về đích" với thời lượng lên sóng xếp thứ 2 dàn cast. Nữ người mẫu "hưởng lợi" hơn 806K lượt nhấn theo dõi mới. Chỉ số tăng gần 1.850% so với trước khi lên sóng.

Single's Inferno 5 cũng ghi nhận một "hắc mã" gây choáng là Park Hee Sun. Mỹ nữ không có tuyến tình cảm đặc sắc trên Đảo Địa Ngục nhưng gây sốt mạnh mẽ hậu show hẹn hò.

Nàng hậu Gen Z khóa trang cá nhân suốt thời gian phát sóng, "mở cửa" công khai sau khi công chiếu tập cuối. Người chơi hút thêm hơn 650K người theo dõi Instagram mới chỉ sau 48 giờ phát sóng tập chung kết. Chỉ số này của Hee Sun nổi bật hơn hẳn so với dàn sao, được xem như một "hiện tượng" ngoài dự đoán của nhà sản xuất.

Hee Sun vốn không phải nhân tố được chú trọng khai thác bởi đội ngũ biên tập, chỉ đứng ở top 7/15 thí sinh về thời lượng lên sóng. Thông tin bên lề về thành tích học vấn hay các chi tiết tinh tế nhỏ hay hint hẹn hò ngoài đời được khai thác bởi cư dân mạng mới là yếu tố giúp nàng hậu 23 tuổi trở nên hút fan.

Nhắc đến thành công của Single's Inferno 5, không thể bỏ qua Choi Mina Sue - người chơi tạo ra nhiều chủ đề tranh luận nhất mùa giải ngay từ tuần "chào sân". Dữ liệu từ Fundex Ranking cho thấy Miss Earth 2022 dẫn đầu top nhân vật được thảo luận nhiều nhất trong nhiều tuần phát sóng.

Trái ngược với độ phủ sóng truyền thông và thời lượng lên sóng áp đảo, mức tăng followers trên Instagram của Mina Sue lại khá khiêm tốn. Sau ba tuần phát sóng, nàng hậu tăng chưa đầy 200K người theo dõi. Chỉ số này của cô đứng thứ 4 dàn cast nhưng có khoảng cách rất lớn với mức tăng phi mã gần 600K lượt của Go Eun ở vị trí ngay trên. Lối chơi quá bạo dạn cùng tâm lý “bất ổn” được cho là nguyên nhân khiến Mina Sue không chuyển hóa được sự chú ý thành fan trung thành.