Nhóm nữ Indonesia viral khắp Đông Nam Á giữa "cuộc chiến" hậu concert DAY6

HHTO - Từ một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội sau concert của DAY6, cái tên "no na" bất ngờ bị réo tên, viral theo cách không ngờ.

Mọi chuyện bắt đầu từ concert của DAY6 tại Malaysia vào cuối tháng 1, khi một vài fansite Hàn bị tố lén mang ống kính lớn vào sân dù đã có lệnh cấm. Từ một xích mích nhỏ về ý thức xem show, câu chuyện đã bùng nổ thành tranh cãi văn hóa khi một bộ phận fan Hàn buông lời coi thường fan Đông Nam Á là "hưởng sái" K-Pop. Giữa lúc căng thẳng, 4 cô gái của nhóm no na nhà 88rising vô tình trở thành tâm điểm chú ý.

Hội tụ 4 mảnh ghép đầy cá tính, từng thành viên no na khẳng định chất riêng của mình.

Cuộc tranh cãi này nổ ra xoay quanh các bối cảnh trong MV Shoot. Shoot gây ấn tượng khi lồng ghép nét bình dị của vùng nông thôn với đồng lúa, rặng dừa và thác nước của Indonesia, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa mang màu sắc "thần tiên" thơ mộng. Dù bị một vài ý kiến từ fan Hàn chế giễu là lạc hậu và thiếu sự sang chảnh, nhưng chính vẻ đẹp hữu tình, mộc mạc này đã tạo nên sự khác biệt cho no na.

Tạo hình của no na trong MV cũng gây ấn tượng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nét thanh khiết và phong cách trẻ trung phóng khoáng. Nhóm khéo léo biến hóa từ những bộ cánh voan trắng mỏng, bay bổng tựa như những "nàng thơ" bên dòng suối đến những thiết kế crochet rực rỡ sắc màu giữa khung cảnh làng quê thanh bình.

Phần âm nhạc của Shoot đi theo phong cách Pop/ R&B hiện đại, tập trung vào những đoạn hòa thanh mượt mà để tôn lên giọng hát của các thành viên. Nhiều người thừa nhận rằng, ban đầu họ tìm xem MV chỉ vì "hóng drama" nhưng sau đó lại bị thuyết phục hoàn toàn bởi phần giai điệu. Thậm chí, không ít fan quốc tế còn so sánh màu sắc âm nhạc của no na gợi cảm giác của họ ở thời hoàng kim của SISTAR nhờ tinh thần phóng khoáng và năng lượng tươi mới.

Sức hút của no na đến từ nền tảng thực lực khá đồng đều của cả 4 mảnh ghép. Trong khi bộ đôi Shaz và Christy sở hữu kỹ năng vũ đạo điêu luyện thì Esther và Baila lại là những giọng ca bước ra từ các cuộc thi lớn. Esther Geraldine từng lọt Top 17 Indonesian Idol (mùa 10) và có kinh nghiệm làm việc cùng các nghệ sĩ tên tuổi, còn Baila Fauri cũng từng dừng chân ở vị trí thứ 6 tại Indonesian Idol Junior.

no na khéo léo đưa những dấu ấn văn hóa Indonesia vào từng khung hình trong MV.

no na còn tạo ấn tượng khi thể hiện ca khúc chủ đề Sizzle của giải đấu M7 World Championship của Mobile Legends. Việc góp giọng trong một sự kiện Esports tầm cỡ thế giới cho thấy tiềm năng tiến xa của 4 cô gái tài năng đến từ xứ sở vạn đảo.