Vì sao Vương Sở Nhiên - nữ chính "Còn Ra Thể Thống Gì Nữa" mãi chưa bật lên?

HHTO - Vương Sở Nhiên có nhan sắc ấn tượng, diễn xuất đa dạng nhưng cớ sao cô vẫn chưa thể bật lên trong dàn tiểu hoa 95?

Nhắc đến các tiểu hoa 95, mọi người sẽ gọi tên Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân đầu tiên. Sau đó là Quan Hiểu Đồng, Châu Dã, Điền Hi Vi, Vương Sở Nhiên hay Trương Tịnh Nghi. Đến khi Còn Ra Thể Thống Gì Nữa gây chú ý, cư dân mạng bèn băn khoăn vì sao Vương Sở Nhiên có nhan sắc nổi bật, diễn xuất ổn nhưng lại chưa thể bứt phá?

Vương Sở Nhiên có nhan sắc nổi bật

Nhiều người cho rằng thế mạnh của Vương Sở Nhiên cũng chính là điểm yếu. Cô sở hữu diện mạo xinh đẹp yêu kiều, lộng lẫy, được khen là “bản sao Lưu Diệc Phi” và thường xuyên đẹp lấn át bạn diễn. Chưa kể cô còn có chiều cao 1m72, trong khi khán giả lại thích những cặp đôi có chênh lệch vóc dáng đáng kể, chàng cao lớn nàng bé nhỏ. Chính vì thế, cô rất khó tạo được cảm giác hòa hợp, ăn ý với bạn diễn.

Nhưng cô vẫn chưa bứt phá trong nhóm Tiểu Hoa 95

Thêm vào đó, nữ diễn viên lại chọn hướng đi an toàn, chứng minh bằng vai diễn chứ không tạo chiêu trò gây chú ý. Không có ồn ào giúp hình ảnh Vương Sở Nhiên an toàn nhưng lại thiếu vắng các chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội, khó làm cho mọi người nhớ đến cô thật nhanh.

Vương Sở Nhiên đẹp lộng lẫy trong Còn Ra Thể Thống Gì Nữa

Chưa kể trước Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, Vương Sở Nhiên cũng chưa có phim thành công. Hiện giờ, nữ diễn viên đang có nhiều phim xếp hàng chờ ngày lên sóng và netizen cho rằng đáng chú ý nhất chính là Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn. Bởi chuyện tình ngược tâm đầy bi thương rất dễ lấy lòng khán giả, tạo hình của Vương Sở Nhiên đẹp hoàn hảo.

Còn các dự án khác như Tình Yêu Có Pháo Hoa, Phong Ảnh Nhiên Mai Hương, Minh Nguyệt Lục đều chưa thấy yếu tố nào thu hút người xem. Vương Sở Nhiên đang có cơ hội bứt phá Còn Ra Thể Thống Gì Nữa nên lại càng cần phim kế tiếp thành công.