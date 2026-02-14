Chỉ với 2 tấm ảnh, Tống Dật đã khiến Bạch Kính Đình bị netizen liên tục réo tên

HHTO - Tống Dật không hề đăng ảnh chụp cùng Bạch Kính Đình nhưng lại khiến nam chính của Khó Dỗ Dành bị khán giả réo tên không ngừng những ngày qua.

Trong ngày Valentine năm nay, tâm điểm chú ý của showbiz Hoa ngữ không phải một cặp đôi đang hạnh phúc nào đó mà lại là hai cái tên chưa từng xác nhận hẹn hò: Tống Dật và Bạch Kính Đình. Ồn ào bắt đầu khi Tống Dật đăng một bức ảnh ngồi trong nhà hàng và netizen phát hiện Bạch Kính Đình cũng từng dùng bữa ở đây từ hồi tháng 5 năm ngoái. Tiếp đó, Tống Dật lại thay đổi ảnh đại diện mạng xã hội bằng hình vẽ cặp đôi gấu đang uống chung ly nước.

Tống Dật đi ăn ở nhà hàng Bạch Kính Đình từng đến...

Tống Dật liên tục có hành động khiến netizen chú ý.

Thậm chí mọi người còn để ý thấy loạt ảnh chân dung mà Tống Dật đăng vào ngày 14/2, cô đeo nhẫn ở ngón áp út bàn tay phải, vốn dành cho nhẫn cưới hoặc nhẫn đính hôn.Thế là đủ để khán giả suy đoán rằng cô muốn công khai chuyện hẹn hò với Bạch Kính Đình nên netizen liên tục gọi tên nam diễn viên để xem anh phản hồi thế nào.

Bạch Kính Đình và Tống Dật vướng tin đồn tình cảm nhiều năm nay.

Bạch Kính Đình và Tống Dật vướng nghi vấn hẹn hò từ cuối năm 2022, được cho là đã thành một cặp từ trước khi quay chung phim Trường Phong Độ. Thậm chí truyền thông Hoa ngữ còn tiết lộ Bạch Kính Đình, Tống Dật đã gặp gỡ gia đình hai bên và còn sống chung. Trong các sự kiện quảng bá phim, Bạch Kính Đình quan tâm chăm sóc bạn gái rất chu đáo ân cần, không hề phủ nhận tin đồn tình cảm nên càng khiến mọi người tin rằng họ đang yêu.

Hai người nhiều lần lộ hành động ngọt ngào.

Nhưng hai người chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò, ngay cả khi bị nghi ngờ chia tay thì Tống Dật lẫn Bạch Kính Đình đều không phản hồi. Chính vì thế mà nhiều khán giả bất bình, cho rằng cặp đôi úp mở để gây chú ý, rằng họ không yêu đương nghiêm túc. Và đến bây giờ, Bạch Kính Đình vẫn tiếp tục im lặng trước loạt ảnh đáng ngờ của Tống Dật, càng khiến netizen thấy khó hiểu và mong hai người sớm lên tiếng.