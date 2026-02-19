Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi: Màu nào giúp cân bằng năng lượng năm Bính Ngọ 2026?

Thục Hân
HHTO - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là một năm năng động, có nhiều thay đổi. Với các tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ và Mùi, việc chọn màu sắc phù hợp có thể giúp cân bằng năng lượng và phát huy thế mạnh cá nhân.

Năm Ngựa Lửa như năm Bính Ngọ 2026 gắn với sự quyết liệt và thay đổi nhanh. Trong văn hóa Á Đông, trong mỗi năm, màu sắc phù hợp có thể là yếu tố hỗ trợ cho từng con giáp, giúp tinh thần ổn định và vững vàng hơn.

Tuổi Thìn: Năm 2026 có thể mang đến cơ hội thể hiện năng lực trong công việc, tạo đà thăng tiến. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tránh tự tin đến mức chủ quan và không nên đưa ra nhận định, đánh giá trong những lúc vội vàng.

Màu may mắn: Cam đỏ, giúp tăng sự quyết đoán nhưng vẫn giữ được cân bằng.

Tuổi Tỵ: Đây là năm có không ít cơ hội nhưng bạn có thể phải nỗ lực gấp đôi. Ngoài ra, rất cần sự kiên nhẫn và quan sát kỹ trước khi hành động. Các quyết định tài chính nên được cân nhắc cẩn thận.

Màu may mắn: Xanh táo, giúp làm dịu năng lượng Hỏa và tăng sự bình tĩnh.

gdragon-3.jpg
Ảnh: Ghaida.

Tuổi Ngọ: Là con giáp của năm, tuổi Ngọ có nhiều cơ hội bứt phá và nâng tầm ảnh hưởng nhưng cũng dễ bị căng thẳng do "ôm đồm" nhiều việc. Nên duy trì nhịp sống điều độ, đặc biệt nên điều hòa cảm xúc.

Màu may mắn: Trắng, giúp cân bằng và suy nghĩ rõ ràng.

Tuổi Mùi: Cả năm nhìn chung ổn định, có cơ hội tăng thu nhập, nhưng phù hợp với việc củng cố nền tảng hơn là mở rộng nhanh. Suy nghĩ tích cực cũng là cách giúp bạn đưa ra các quyết định đúng đắn.

Màu may mắn: Xanh da trời nhạt, mang lại cảm giác thư thái và linh hoạt.

(Còn tiếp)

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

ft1475.jpg
Thục Hân
#màu sắc may mắn năm 2026 #màu nào may mắn nhất #màu may mắn của 12 con giáp năm 2026 #12 con giáp hợp màu gì năm 2026

