Tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão: Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026 cho từng con giáp

HHTO - Năm Bính Ngọ 2026 là năm "Ngựa Lửa", được cho là tạo ra nhiều sự chuyển động. Với các tuổi Tý, Sửu, Dần và Mão, việc chọn màu sắc phù hợp có thể giúp cân bằng và thu hút năng lượng tích cực.

Bính Ngọ 2026 được coi là năm có năng lượng Hỏa mạnh, cũng là biểu tượng của sự mạnh mẽ và nhịp điệu nhanh. Theo quan niệm ở phương Đông từ xa xưa, trong một năm, mỗi con giáp sẽ có màu sắc may mắn riêng, hỗ trợ hành trình của cả năm đó.

Tuổi Tý: Năm Ngọ có thể mang đến áp lực cạnh tranh và nhịp độ nhanh hơn bình thường, vì vậy bạn nên lưu ý giữ bình tĩnh, nhất là với các quyết định về tài chính và tránh phản ứng vội vã trong tất cả các mối quan hệ.

Màu may mắn: Xám bạc, giúp tăng sự minh mẫn và giữ đầu óc tỉnh táo.

Tuổi Sửu: 2026 là năm cần sự linh hoạt nhiều hơn, chẳng hạn những kế hoạch dài hạn của bản thân có thể cần điều chỉnh một chút cho phù hợp với thời thế. Bạn nên cởi mở trước những thay đổi, thay vì khăng khăng giữ nguyên quan điểm cũ.

Màu may mắn: Xanh lam nhạt, hỗ trợ sự ổn định nội tâm và giảm căng thẳng.

Ảnh: Heloa.

Tuổi Dần: Đây là năm khá năng động với nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ. Tuy nhiên, cần tránh hấp tấp khi đưa ra những quyết định lớn, ngay cả khi cảm thấy lợi thế đang thuộc về mình.

Màu may mắn: Xanh lá nhạt, tượng trưng cho sự tăng trưởng và kết nối.

Tuổi Mão: Năm Bính Ngọ đem đến hành trình tương đối nhẹ nhàng và may mắn, chỉ cần bạn chú ý nắm bắt thời điểm. Nhưng cũng không nên "tham công tiếc việc" mà cần quản lý thời gian để tránh kiệt sức.

Màu may mắn: Vàng sáng, giúp thu hút cơ hội và duy trì tinh thần lạc quan.

(Còn tiếp)

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.