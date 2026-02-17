Muôn kiểu Gen Z "quẩy" Tết: Gói bánh chưng nhân "lạ", dọn nhà "hề hước" đã xong

HHTO - Mồng Một đã đến, Gen Z chính thức "quẩy" Tết! Những công việc của ngày 29 như phụ giúp bố mẹ đi chợ, dọn nhà, gói bánh chưng... đã khép lại với 7749 màn "sáng tạo" và những tràng cười ngả nghiêng có thể còn dư âm tới tận... Tết sang năm.

Mồng Một đã đến, Gen Z chính thức "quẩy" Tết với áo quần tươm tất, nhà cửa sáng loáng, bầu không khí rộn rã tiếng cười. Nhiều bạn trẻ cảm thán rằng cảm giác thật khác biệt so với hôm qua, chỉ bước qua ngày mới thôi mà tưởng chừng như đã đến một chiều không gian khác.

Bởi vào hôm qua, ngày 29 cận Tết, Gen Z có phần bận bịu hơn, tất tả hơn: Chuẩn bị bánh mứt, mâm ngũ quả, hoa tươi, đèn lồng. Đồng thời, trên mạng xã hội, đông đảo Gen Z cũng liên tục cập nhật những tình huống "lăn vào bếp" phụ giúp bố mẹ.

Trong lúc người người nhà nhà bắt đầu bày lá, nếp, đỗ, thịt để gói những đòn bánh tét, bánh chưng thì bài đăng của một bạn trẻ trên MXH Threads thu hút hơn 300K lượt đọc, 23K lượt thích cùng hàng trăm bình luận. Bạn hào hứng: "Về gói bánh chưng phụ ba mẹ, đơn giản nhưng lại ấm áp". Điều "độc lạ" là bức ảnh đi kèm lại là cái bánh chưng có nhân "xiên bẩn" khiến netizen chưa kịp cảm động đã thấy "cảm lạnh", đồng thời thảo luận rôm rả. Nhiều ý kiến hóm hỉnh mô tả về một thế hệ "cợt nhả" gia nhập đường đua "nữ công gia chánh", biến món bánh chưng truyền thống có thêm "màu sắc hiện đại".

"Anh trai" CONGB nhanh nhảu "bắt sóng", cho rằng đây là một công thức hay ho. - Ảnh: @t.ntrn

Dù là một ý tưởng táo bạo song cách sáng tạo "không ai cấm nhưng chưa ai làm" này sau đó được góp ý là không ngon vì khi nấu chín phần nhân xiên bẩn - vốn làm từ bột - sẽ bị "nát bét". Vài giờ sau, chính chủ cũng cập nhật tình trạng của chiếc bánh chưng, và không nằm ngoài dự đoán là bị mẹ "đánh giá" vì vậy sẽ không có thành phẩm.

Bên cạnh đó, trên MXH TikTok, những đoạn clip các bạn trẻ cho biết cả tháng chỉ đi chợ một lần nhưng nay một ngày đi chợ cả chục lần, cùng mẹ "mang chợ về nhà" nhanh chóng trở thành nơi "kể khổ" của những người con.

Ảnh: An và "Cột" sống, QNuu

Những dòng chú thích hài hước, "khó vậy cũng nghĩ ra" khi đối diện với việc lau dọn nhà cửa cũng hút "triệu view". Gen Z cùng nhau biến những khoảnh khắc "toát mồ hôi" thành những tràng cười thả ga khi ví von: "Mẹ tui bắt tui lau từng cái lá cây vì sợ khách đến chơi Tết sẽ lao thẳng vào và nếm thử", "Mẹ tui bắt tui dậy sớm vì sợ khách đến sẽ vô nằm ngủ nướng với tui", "Ba bắt tui dọn sạch tủ lạnh vì sợ khách sẽ vô trỏng kiểm định an toàn thực phẩm",...

Ảnh: Nhật Phạm, Idknad

Sau ngày 29 Tết với các công cuộc chuẩn bị đón Tết có phần vất vả nhưng cười nghiêng cười ngả, nay các Gen Z đã sẵn sàng lên đồ và "quẩy" những ngày Tết còn lại chill hơn, thư thái hơn. Dù vậy, với độ sáng tạo vô biên cùng tinh thần tràn đầy năng lượng, nhật ký những ngày chơi Tết của "thế hệ cợt nhả" hẳn vẫn sẽ có không ít chuyện "hề hước" khác đang chờ được kể lại, để đến tận Tết sang năm xem lại vẫn có thể "cùng nhau cười lên đi haha".