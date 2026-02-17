Tết "không nghỉ" của nhiều người trẻ: "Ăn" Tết tại bệnh viện, chốt trực, sân khấu

HHTO - Trong lúc nhiều người trẻ tận hưởng kỳ nghỉ Tết, có những bạn chọn đón năm mới tại nơi làm việc: Bệnh viện, sân khấu hay chốt trực. Với họ, mỗi ca trực, mỗi suất diễn là một đóng góp nhỏ để mùa Xuân của mọi người an toàn, vui vẻ hơn.

Những ngày Tết, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm thì nhiều người trẻ vẫn khoác đồng phục, hoàn thành ca làm việc như ngày thường. Không du Xuân dài ngày, không "xả hơi" trọn vẹn, Tết của họ bắt đầu bằng lịch trực, lịch diễn và những nhiệm vụ không thể trì hoãn.

Với họ, Tết không chỉ là nghỉ ngơi mà còn là trách nhiệm, là lựa chọn gắn bó với công việc trong những ngày ai cũng muốn được ở bên gia đình. Và trong guồng quay ấy, mỗi người lại có cách tận hưởng một mùa Tết rất riêng.

Chiếc áo blouse mới và "nghi thức" khởi động năm

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bác sĩ Phạm Đức Tiến (Khoa Nội yêu cầu) đón Tết bằng một tâm thế khác hẳn so với những ngày đầu vào nghề. Những năm đầu, anh từng hồi hộp, lo âu vì nhân sự mỏng và áp lực từ những ca bệnh "không thể đợi qua Tết". Còn hiện tại, Tiến đối diện với lịch trực bằng sự điềm tĩnh của một người đã trưởng thành cùng nghề y.

"Điều mình chuẩn bị kỹ nhất là một bộ blouse mới để mặc đi trực đầu năm", anh chia sẻ.

Đức Tiến đón Tết trong chiếc áo blouse trắng.

Không khí Tết trong bệnh viện cũng mang những nét rất riêng. Từ 25 tháng Chạp, các khoa đã dựng lên những góc trang trí nhỏ với cành đào, câu đối đỏ. Bữa cơm ngày Tết của y bác sĩ đôi khi chỉ là phần bánh chưng, thịt gà mang từ nhà đi, tranh thủ hâm nóng giữa hai ca trực. Vội vã, đơn giản nhưng trong những bữa cơm ngắn ngủi ấy vẫn đủ đầy sự sẻ chia của những "vệ binh" cùng nhau "trực chiến" xuyên Tết.

Tiến cũng cho biết, sau chuỗi ngày làm việc liên tục, anh sẽ tự thưởng cho mình một chuyến nghỉ dưỡng ngắn cùng gia đình. "Tết muộn một chút, nhưng được ở bên người thân là đủ rồi", anh chia sẻ.

Tết dưới ánh đèn sân khấu

Diễn viên Minh Dự lại chọn làm việc "xuyên Tết" trên sân khấu để mang tiếng cười đến cho khán giả. Năm nay, lịch trình của nam diễn viên "bận rộn" hơn mọi năm. Anh gọi cách đón Tết của mình là "ăn Tết chia ca": "Sáng ăn Tết ở nhà, trưa đến tối ăn Tết ở sân khấu".

Từ Mùng 1 đến Mùng 10, gần như toàn bộ thời gian của Minh Dự dành cho các suất diễn. Với Minh Dự, lịch diễn dày không phải là áp lực, mà là một cách để bắt đầu năm mới bằng chính đam mê mình theo đuổi.

Minh Dự chia sẻ về cách chia ca để ăn Tết. - Clip: Tôn Huy.

Viên kẹo đêm Giao thừa

Câu chuyện đón Tết của Trung úy Ngọc Văn Thành (Công an xã Tân Nhựt, TP.HCM) lại mang đến nhiều cảm xúc sâu lắng.

Đã quen với việc đón Giao thừa qua màn hình điện thoại, Thành xem việc trực Tết là một phần trách nhiệm của người trẻ trong lực lượng. Những ngày cận Tết, anh tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp bố mẹ rồi yên tâm lên đường nhận nhiệm vụ.

Kỷ niệm khiến Thành nhớ nhất là đêm Giao thừa năm đầu tiên ra trường. Khi đang làm nhiệm vụ tại điểm bắn pháo hoa, giữa lúc chạnh lòng vì nhớ nhà, một em bé bất ngờ nắm tay anh, tặng một viên kẹo và chúc mừng năm mới. "Lúc đó, tự nhiên thấy mình không còn buồn nữa", Thành chia sẻ.

Thành có lời hứa với bố mẹ: "Con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, rồi cả nhà mình sẽ ăn Tết bù".

Có thể thấy, dù là khoác màu áo trắng, quân phục xanh hay trang phục diễn, điểm chung của những "chiến binh" mùa Tết là tâm thế đặt trách nhiệm lên hàng đầu, không quản ngại vất vả để tận hiến. Làm việc "xuyên Tết" - họ không "mất Tết" mà tận hưởng một mùa Tết ý nghĩa theo cách riêng của mình.