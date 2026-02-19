UPRIZE: Phúc Nguyên chính là "ngoại lệ" hiếm hoi của "chàng sư tử" Đức Duy

HHTO - Cùng sinh năm 2005, Phúc Nguyên và Đức Duy không chỉ ghi điểm bằng tài năng mà còn được khán giả yêu mến bởi những tương tác "cưng xỉu", đặc biệt khi Phúc Nguyên trở thành "ngoại lệ" hiếm hoi của Đức Duy.

Khán giả theo dõi UPRIZE đều biết bộ ba em út 05-line gồm Lâm Anh, Đức Duy và Phúc Nguyên luôn là mảng màu đặc biệt trong đội hình. Nếu Lâm Anh gây ấn tượng bởi sự hoạt ngôn, thì Đức Duy - Phúc Nguyên lại khiến người hâm mộ "tan chảy" mỗi khi xuất hiện cạnh nhau.

Thời gian đầu, vì Đức Duy trông chững chạc hơn tuổi, Phúc Nguyên từng gọi người bạn là "anh". Sau khi thân thiết hơn, cả hai chuyển sang xưng tên khi trò chuyện. "Chàng sư tử" (cách người hâm mộ gọi Đức Duy) vốn được nhận xét là khá dễ "quạo", nhưng đứng trước Phúc Nguyên lại trở nên "soft" thấy rõ.

Không ít khán giả nhận xét rằng mỗi lần hai tân binh nói chuyện cùng nhau đều tạo cảm giác nhẹ nhàng, "mềm như bông". Thậm chí, nhiều người còn đùa vui rằng vì "chàng trai Đà Lạt" Phúc Nguyên quá đỗi đáng yêu nên ai trò chuyện cùng cũng vô thức hạ vài tông giọng.

Tương tác của đôi bạn đồng niên khiến người xem "tan chảy". Nguồn: Tân Binh Toàn Năng.

Đức Duy và Phúc Nguyên đã đồng hành từ Project 100% đến Tân Binh Toàn Năng, cùng nhau đi qua những vòng thi áp lực để rồi debut trong đội hình UPRIZE. Một trong những dấu ấn của cả hai là sân khấu Khóc Cùng Em (biểu diễn với Long Hoàng) - tiết mục được đánh giá là phần trình diễn vocal xuất sắc nhất trong chương trình. Không chỉ chinh phục khán giả và ban giám khảo bằng chất giọng và cảm xúc, sân khấu ấy còn cho thấy sự ăn ý của đôi bạn.

Hai tân binh cũng sở hữu visual "sáng trưng". Ảnh: @_duydream._

"Em út" Nguyễn Thanh Phúc Nguyên ghi điểm bằng năng lượng hồn nhiên, ấm áp. Với giọng hát sáng, khả năng xử lý nốt cao ấn tượng cùng sự "đa-zi-năng" từ rap, sáng tác đến chơi nhạc cụ, "chàng rái cá" sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Trong Tân Binh Toàn Năng, tân binh 2K5 liên tục nằm trong nhóm thí sinh có điểm bình chọn cá nhân cao, cho thấy sức hút "không phải dạng vừa".

Trong khi đó, Đặng Đức Duy lại gây ấn tượng bằng ngoại hình sáng sân khấu và giọng hát giàu cảm xúc. Ở giai đoạn đầu, Đức Duy thuộc "team hướng nội" của Tân Binh Toàn Năng, ít nói và khá dè dặt trước ống kính. Tuy nhiên, càng về giai đoạn "nước rút", nam tân binh càng cho thấy sự tự tin, cởi mở và duyên dáng hơn hẳn. Khoảnh khắc anh bật khóc trong đêm Chung kết khi chia sẻ về hành trình vượt qua "bóng tối" của chính mình giúp khán giả nhìn thấy một Đức Duy sâu sắc và trưởng thành hơn.