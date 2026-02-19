Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Văn Mai Hương là điểm sáng của phim Thỏ Ơi!!, tạo trend mới ngay dịp đầu Xuân

Thiện Dư

HHTO - Vai diễn Hải Lan trong phim Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành giúp Văn Mai Hương trở thành "cơn sốt" vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Trải qua 2 ngày chiếu đầu tiên, Thỏ Ơi!! đã trở thành cái tên dẫn đầu phòng vé dịp Tết 2026 với doanh thu nhanh chóng chạm ngưỡng 75 tỷ đồng. Bộ phim thứ 5 trong sự nghiệp của đạo diễn Trấn Thành ghi dấu ấn với dàn sao đa phần "lấn sân" từ lĩnh vực khác, nhưng đều làm tròn trịa vai trò của mình. Đặc biệt, Văn Mai Hương hiện đang là cái tên gây sốt hơn cả trên mạng xã hội.

thumb-van-mai-huong-tho-oi-png.jpg

Trong Thỏ Ơi!!, Văn Mai Hương thủ vai Hải Lan - chị gái của nữ chính Hải Linh (LyLy đóng). Hải Lan là một "nữ tổng tài" xinh đẹp, giàu có và thành đạt. Bên cạnh cô có nhóm bạn thân Mai - Cúc - Trúc, cùng người chồng Sơn hoang dã, chật vật với công việc nhưng yêu thương cô hết mực.

Ngay từ đầu phim, Văn Mai Hương đã gây ấn tượng mạnh bởi hình ảnh một Hải Lan hài hước, "mỏ hỗn". Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ "chửi như hát hay", mỗi lần xuất hiện và thoại đều ghi dấu ấn đậm nét. Ngoài ra, nhân vật này cũng có nhiều khoảnh khắc lắng đọng, đặc biệt qua mâu thuẫn hôn nhân cùng Sơn. Những khoảnh khắc cảm động của một người phụ nữ "khẩu xà tâm phật", ruột để ngoài da thể hiện khoản diễn đa dạng của Văn Mai Hương dù đây mới chỉ là lần đầu cô chạm ngõ diễn xuất.

12.png

Trên mạng xã hội, Văn Mai Hương được nhắc đến đầu tiên trong không ít bài viết khen ngợi Thỏ Ơi!!. Cư dân mạng khen cô là điểm sáng của bộ phim, khẳng định một lần nữa cách chọn diễn viên thông minh của Trấn Thành từ những cái tên mà không ai ngờ đến. Thậm chí, một khán giả còn khẳng định vai diễn lần này của Văn Mai Hương bùng nổ ngang ngửa với cả sự nghiệp ca hát của cô.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
Khán giả khen ngợi Văn Mai Hương hết lời trong Thỏ Ơi!!.

Bên cạnh đó, câu thoại của Văn Mai Hương còn đang tạo nên trào lưu hài hước trên TikTok. Phân đoạn vốn đã có từ trailer Thỏ Ơi!!, trong đó Hải Lan livestream cùng Hải Linh và hội bạn và có hành động "bờ lốc" cư dân mạng thẳng tay nay được diễn lại bởi khán giả và các nghệ sĩ khác. Có thể thấy, Văn Mai Hương đang trở thành một hiện tượng vào dịp phim Tết năm 2026, góp phần giúp Thỏ Ơi!! dẫn đầu phòng vé.

photo-6100241874598695046-y.jpg
photo-6100241874598695045-y.jpg
Câu thoại "bờ lốc, vô duyên" của Hải Lan trong Thỏ Ơi!! tạo trend trên TikTok.

Tại họp báo ra mắt Thỏ Ơi!!, Văn Mai Hương từng rơi nước mắt trước tình cảm của người xem. Chia sẻ về vai diễn, nữ ca sĩ cho biết: "Không giống như khi phát hành album hay MV, nó là một cảm giác rất khác. MV chỉ có 4 phút thôi, còn phim đến 2 tiếng lận. Mình làm gì sai là sẽ lộ ra hết. Tôi thú nhận tôi yếu nghề khi tham gia phim này với anh Thành". Ngoài ra cô tiết lộ rằng ban đầu, cô không biết gì về những tuyến nhân vật còn lại ngoại trừ Hải Lan. Vì vậy, cô chỉ biết dành những gì ngây ngô, chưa từng làm ở đâu hết cho bộ phim đầu tay của bản thân.

626803187-1549827376122706-5377004852731981286-n.jpg
Thiện Dư
#Văn Mai Hương #Thỏ Ơi!! #Trấn Thành #phim Tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục