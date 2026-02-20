Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Cứ đến mùa phim Tết, màn ảnh Việt lại có cặp đôi "thả thính" nhau rợp trời

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Năm ngoái, Quốc Anh và Tiểu Vy từng khiến khán giả đoán già đoán non thì năm nay, Tuấn Trần và Phương Anh Đào xuất hiện lần nào lại "thả thính" ngợp trời lần đó.

Trong cuộc đua phim Tết năm nay, Báu Vật Trời Cho gặp bất lợi về kịch bản chưa đủ đậm đà, quảng bá chưa đủ sôi nổi nhưng lại có ưu thế cực mạnh về dàn diễn viên. Tuấn Trần và Phương Anh Đào đã được yêu thích từ hồi đóng chung phim MAI, nay càng được chú ý khi tái hợp ở Báu Vật Trời Cho.

tuan-tran-9.jpg
tuan-tran-10.jpg
Tuấn Trần, Phương Anh Đào được khen đẹp đôi

Vốn đã vướng tin đồn “phim giả tình thật” từ trước đó, Tuấn Trần cùng Phương Anh Đào lại càng thoải mái thân thiết trong các buổi quảng bá phim. Phương Anh Đào chăm sóc bạn diễn rất ân cần, chu đáo khi Tuấn Trần phải đi nạng do chấn thương khi quay phim Hộ Linh Tráng Sĩ. Ngược lại, nam diễn viên liên tục dành những lời tình cảm cho Phương Anh Đào.

tuan-tran-6.jpg
tuan-tran-11.jpg
Tuấn Trần luôn dành cho bạn gái màn ảnh ánh nhìn dịu dàng

Khi Quách Ngọc Ngoan thổ lộ rất si mê Phương Anh Đào, Tuấn Trần nhanh chóng gọi Quách Ngọc Ngoan là “tình địch”, nhắc đồng nghiệp “không có cửa” đến với Phương Anh Đào. Một lần khác, Tuấn Trần còn gọi Phương Anh Đào là “vợ em”. Dù biết rằng đây là Tuấn Trần đang nói thay lời nhân vật, vì trên phim anh cùng Phương Anh Đào kết hôn nhưng khán giả vẫn rất thích thú, cho rằng nam diễn viên mượn chuyện phim để thổ lộ tình cảm thật của mình.

tieu vy (3).jpg
tuan-tran-5.jpg
Nhiều người lại nhớ đến Tiểu Vy, Quốc Anh mùa phim Tết 2025

Độ đẹp đôi, ăn ý cùng những hành động ngọt ngào của Tuấn Trần - Phương Anh Đào làm khán giả nhớ tới Tiểu Vy - Quốc Anh của mùa phim Tết năm ngoái. Hai người đặc biệt thân thiết ngay từ khi đang quay Bộ Tứ Báo Thủ, chẳng hạn như Quốc Anh luôn ở lại đợi Tiểu Vy sau mỗi cảnh quay, ân cần động viên khi nàng hậu có cảnh quay chưa đạt, Tiểu Vy thì đút đồ ăn cho bạn diễn.

tieu vy (2).jpg
tieu vy (3).jpg
tieu vy (2).jpg
tieu vy (2).jpg
Cả hai cũng vướng tin đồn "phim giả tình thật"

Khi đi cinetour, cả hai lúc nào cũng đi sát rạt cạnh nhau, tương tác cực ăn ý và có lúc, Tiểu Vy còn thoải mái ngồi lên đùi Quốc Anh khi chụp ảnh kỷ niệm. Trên trang cá nhân, cả hai cũng đăng tải rất nhiều ảnh chụp chung đầy thân thiết, dành cho nhau những câu "thả thính" nửa đùa nửa thật càng khiến khán giả cho rằng Quốc Anh và Tiểu Vy đang mang chuyện tình từ phim ra ngoài đời. Nhưng đến khi Bộ Tứ Báo Thủ rời rạp, hai người cũng giảm dần tương tác, tin đồn theo đó cũng nguội dần.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim Tết 2026 #Tuấn Trần #Phương Anh Đào #Báu vật trời cho #Tiểu Vy Quốc Anh #Tuấn Trần Phương anh Đào

Xem thêm

Cùng chuyên mục