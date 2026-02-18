Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Mỹ nhân V-Biz diện cổ phục trong dịp Tết Bính Ngọ: Lọ Lem được khen hết lời

Trí Anh - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bên cạnh trào lưu mặc áo dài, nhiều mỹ nhân V-Biz đã chọn cổ phục trong dịp Tết năm nay và ai cũng xinh đẹp yêu kiều, đặc biệt là Lọ Lem.

co-phuc-15.jpg

Tết Nguyên đán chính là thời điểm phù hợp nhất để mặc trang phục truyền thống, và nếu như áo dài đang bùng nổ, người người nhà nhà đều mặc thì nhiều sao nữ V-Biz chọn các mẫu cổ phục khác mang lại cảm giác độc đáo hơn mà vẫn đậm văn hóa Việt.

co-phuc-22.jpg
co-phuc-23.jpg

Không hẹn mà gặp, gia đình Salim - Long Hạt Nhài cùng vợ chồng Bình An - Phương Nga đã "đụng hàng" trang phục đầu năm. Hai người đẹp đều chọn áo tứ thân cách điệu màu đỏ sậm khi đi chúc Tết. Chất liệu mềm mại giúp Salim và Phương Nga thêm phần dịu dàng.

co-phuc-1.jpg
co-phuc-2.jpg
co-phuc-3.jpg

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng tung ra bộ ảnh đón Xuân rực rỡ trong bộ áo yếm nhung đỏ thêu hoa đầy sang trọng. Nàng hậu được khen ngày càng ra dáng "nàng dâu hào môn" đằm thắm, kiêu sa so với phiên bản Đỗ Mỹ Linh nhẹ nhàng trước kia.

co-phuc-5.jpg
co-phuc-7.jpg
co-phuc-9.jpg
co-phuc-11.jpg

Ninh Dương Lan Ngọc cực đằm thắm trong bộ cổ phục màu trắng kết hợp nón ba tầm. Trong các show giải trí, Lan Ngọc lúc nào cũng sôi nổi, nhiệt huyết, nhưng trong loạt ảnh đón Tết, nữ diễn viên chuyển ngay sang thần thái dịu dàng, e ấp.

co-phuc-19.jpg
co-phuc-20.jpg

Nhưng Lọ Lem mới xứng đáng là “trùm cuối” trong đường đua mặc cổ phục Tết Bính Ngọ. Ngay khi chia sẻ loạt ảnh lên trang cá nhân, con gái MC Quyền Linh đã khiến cư dân mạng xôn xao vì quá đẹp.

co-phuc-13.jpg
co-phuc-14.jpg
co-phuc-16.jpg
co-phuc-17.jpg

Lọ Lem vốn đã có nhan sắc thuần Việt với ngũ quan hài hòa, đôi mắt sáng, khuôn miệng tươi nên càng rực rỡ hơn trong bộ cổ phục thướt tha màu đỏ. Không cần nhiều đạo cụ hay bối cảnh lộng lẫy, Lọ Lem vẫn thu hút nhờ gương mặt thanh thuần.

co-phuc-18.jpg

Chẳng thế mà netizen đều công nhận Lọ Lem là một trong những mỹ nhân có bộ ảnh đón Tết đẹp nhất, không cầu kỳ mà vẫn khiến ai ngắm cũng mê.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh: FBNV
#sao nữ mặc cổ phục #sao nữ V-Biz #Lọ Lem #Phương Nga #Salim #Lan Ngọc

Xem thêm

Cùng chuyên mục