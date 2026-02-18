Mỹ nhân V-Biz diện cổ phục trong dịp Tết Bính Ngọ: Lọ Lem được khen hết lời

HHTO - Bên cạnh trào lưu mặc áo dài, nhiều mỹ nhân V-Biz đã chọn cổ phục trong dịp Tết năm nay và ai cũng xinh đẹp yêu kiều, đặc biệt là Lọ Lem.

Tết Nguyên đán chính là thời điểm phù hợp nhất để mặc trang phục truyền thống, và nếu như áo dài đang bùng nổ, người người nhà nhà đều mặc thì nhiều sao nữ V-Biz chọn các mẫu cổ phục khác mang lại cảm giác độc đáo hơn mà vẫn đậm văn hóa Việt.

Không hẹn mà gặp, gia đình Salim - Long Hạt Nhài cùng vợ chồng Bình An - Phương Nga đã "đụng hàng" trang phục đầu năm. Hai người đẹp đều chọn áo tứ thân cách điệu màu đỏ sậm khi đi chúc Tết. Chất liệu mềm mại giúp Salim và Phương Nga thêm phần dịu dàng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng tung ra bộ ảnh đón Xuân rực rỡ trong bộ áo yếm nhung đỏ thêu hoa đầy sang trọng. Nàng hậu được khen ngày càng ra dáng "nàng dâu hào môn" đằm thắm, kiêu sa so với phiên bản Đỗ Mỹ Linh nhẹ nhàng trước kia.

Ninh Dương Lan Ngọc cực đằm thắm trong bộ cổ phục màu trắng kết hợp nón ba tầm. Trong các show giải trí, Lan Ngọc lúc nào cũng sôi nổi, nhiệt huyết, nhưng trong loạt ảnh đón Tết, nữ diễn viên chuyển ngay sang thần thái dịu dàng, e ấp.

Nhưng Lọ Lem mới xứng đáng là “trùm cuối” trong đường đua mặc cổ phục Tết Bính Ngọ. Ngay khi chia sẻ loạt ảnh lên trang cá nhân, con gái MC Quyền Linh đã khiến cư dân mạng xôn xao vì quá đẹp.

Lọ Lem vốn đã có nhan sắc thuần Việt với ngũ quan hài hòa, đôi mắt sáng, khuôn miệng tươi nên càng rực rỡ hơn trong bộ cổ phục thướt tha màu đỏ. Không cần nhiều đạo cụ hay bối cảnh lộng lẫy, Lọ Lem vẫn thu hút nhờ gương mặt thanh thuần.

Chẳng thế mà netizen đều công nhận Lọ Lem là một trong những mỹ nhân có bộ ảnh đón Tết đẹp nhất, không cầu kỳ mà vẫn khiến ai ngắm cũng mê.