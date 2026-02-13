Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Cập nhật các xu hướng thời trang để Tết này lên đồ chất như đi dự Fashion week

Mai Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tết này không cần lo việc ăn mặc nếu bạn nắm rõ những xu hướng thời trang thịnh hành. Bước xuống phố tạo dáng cực "slay" và tự tin ngút ngàn là có ngay những tấm ảnh cực chất!

Phối màu nổi là xu hướng lớn của năm 2026

color-block-for-summer-fashion-0226e2fd-2e6f-447f-8093-9873b35a0cc2.jpg

Những tông màu sắc nổi bật đã trở lại, cụ thể là màu xanh Yves Klein, màu xanh lá cây kẹo táo, màu cam pha trộn giữa Marty Supreme và iPhone 17. Việc phối chúng với nhau là một ý tưởng tuyệt vời cho những ngày Tết. Gần đây thế giới thời trang đang đắm chìm trong niềm vui năm mới và sự trở lại của thập niên 80.

e9422e5a981fcd890f28e0a746f591a0.jpg

Saint Laurent đã tạo nên một cú đột phá trong việc kết hợp những mảng màu đơn sắc táo bạo. Trong khi đó, Loewe lấy cảm hứng màu sắc từ nghệ thuật hiện đại, còn nhà mốt Celine thì sử dụng bảng màu mang lại sự vui tươi, hứng khởi.

8.png

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy xu hướng quiet luxury đang dần nhường chỗ cho xu hướng rực rỡ lên ngôi, vừa hay cũng hợp với không khí Tết lắm!

Đôi chân trở thành tâm điểm

Năm 2026 bạn nhìn đâu cũng sẽ thấy những đôi giày kỳ lạ, độc đáo tràn lan. Từ Nike Rifts đến Vibram FiveFingers và những đôi giày xỏ lỗ mang tính biểu tượng của Tory Burch, mọi người đều muốn tạo dấu ấn cho giày dép của mình. Dép xỏ ngón được nâng cấp với chi tiết đính đá quý, như những chiếc nhẫn ngón chân ấn tượng, hoặc dép tông có đế được làm bằng nhung của Balenciaga.

6.png

Giày thể thao cũng được thăng hoa theo cách riêng, từ phiên bản da mềm mại của Celine, đến kiểu giày sneakerina của Louis Vuitton. Giày dép không còn là phụ kiện mà được đưa lên thành điểm chính của trang phục, nắm rõ quy tắc mới để Tết này chọn giày dép khớp xu hướng nhé!

Áo phông khẩu hiệu “lên tiếng”

10.png

Áo phông in slogan một lần nữa trở thành sân chơi cho những thông điệp mang tính chủ đề và đôi khi là những thông điệp mạnh mẽ của xã hội. Chúng từng là item đinh của một thập kỉ và là biểu tượng thời trang mà ai cũng phải biết.

9.png

Đến năm 2025, Conner Ives lại gây sốt trên mạng với chiếc áo phông "Protect the Dolls", nó lan truyền rộng rãi và được các ngôi sao từ Pedro Pascal đến Tilda Swinton mặc. Từ đó áo phông khẩu hiệu dần được để ý trở lại và nhanh chóng tạo thành xu hướng, chắc chắn năm 2026, chúng ta sẽ được nhìn thấy chúng nhiều hơn.

the-future-is-female-t-shirts-womens-empowerment-womens-fashion-in-new-york-street-style-photography-by-armenylcom-2.jpg
Mai Lâm
#Xu hướng thời trang Tết 2026 #Phối màu nổi bật và sắc thái sặc sỡ #Phong cách thập niên 80 và xu hướng rực rỡ #Xu hướng giày dép độc đáo và nổi bật #Áo phông khẩu hiệu thể hiện thông điệp xã hội #Xu hướng trang điểm tông màu ấm áp #Phong cách thời trang và trang điểm năm 2026 #Thời trang năm mới và sự trở lại của các xu hướng cũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục