Top 2 Miss Cosmo 2025 ghi dấu ấn nhan sắc trong bộ ảnh Cosmo Family

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Mới đây, Tổ chức Miss Cosmo đã chính thức giới thiệu bộ ảnh Cosmo Family, một dấu mốc giàu ý nghĩa trong hành trình “Rising Dragon” của mùa giải 2025. Trong cùng một khung hình, hai thế hệ Miss Cosmo cùng Hội đồng Giám khảo hội tụ.

Bộ ảnh Cosmo Family đã trở thành hình ảnh quen thuộc sau mỗi mùa giải Miss Cosmo. Không chỉ lưu giữ khoảnh khắc sau đêm Chung kết, bộ ảnh còn như một biểu tượng của sự gắn bó bền chặt, tinh thần đồng hành giữa các thế hệ Miss Cosmo.

cosmo-family.jpg

Tiếp nối tinh thần ấy, phiên bản năm 2025 như lời khép lại trọn vẹn cho mùa giải. Concept được xây dựng theo cấu trúc nhiều lớp, với trung tâm tôn vinh các đại diện đương nhiệm, những khách mời danh dự xung quanh được sắp đặt có chủ ý nhằm tạo nên sự cân bằng về vai trò và mối liên hệ giữa các thế hệ.

Vượt qua hơn 70 đại diện sắc đẹp trên toàn thế giới, Miss Cosmo 2025 chính thức gọi tên Yolina Lindquist đến từ Mỹ. Yolina diện thiết kế dạ hội sắc đỏ với phom dáng tinh gọn của NTK Thượng Gia Kỳ.

yolina3.jpg
yolina2.jpg
yolina1.jpg
yolina.jpg

Sắp tới, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist sẽ trở về quê nhà với chuỗi hoạt động kết nối cộng đồng và giao lưu văn hóa. Điểm nhấn nổi bật của hành trình là sự xuất hiện của đương kim Hoa Hậu trong vai trò vedette tại New York Fashion Week (NYFW) - một trong những tuần lễ thời trang danh giá bậc nhất thế giới.

yolina7.jpg
yolina6.jpg
﻿yolina4.jpg
yolina5.jpg

Song song với các hoạt động thời trang, Yolina Lindquist tiếp tục đồng hành cùng tổ chức thiện nguyện Smile Train, nối dài những nỗ lực vì cộng đồng gắn liền với hình ảnh Miss Cosmo 2025 trên hành trình lan tỏa giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội.

chelsea1.jpg
chelsea.jpg

Đồng hành trong bộ ảnh là Chelsea Fernandez, Á hậu Miss Cosmo 2025. Khoác lên mình thiết kế dạ hội ánh bạc của NTK Leo Almodal, Chelsea xuất hiện với vẻ đẹp hiện đại. Vừa qua, Chelsea đã có chuyến Homecoming đáng nhớ tại Philippines, trong đó cô được chào đón bằng hai buổi diễu hành hoành tráng, một tại tỉnh Sultan Kudarat và một tại thủ đô Manila, thu hút hàng ngàn người dân địa phương ra đường chúc mừng và cổ vũ.

Trong khuôn khổ đó, địa phương cũng trao cho Chelsea vai trò Đại sứ Du lịch của tỉnh Sultan Kudarat, và một ngày đặc biệt mang tên Miss Chelsea Day được công bố để ghi nhớ cột mốc đăng quang mỗi năm.

image.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
