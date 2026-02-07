Các show diễn Xuân 2026 mang đến vô số ý tưởng trang phục cho những ngày Tết

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Còn nơi nào tốt hơn để tìm cảm hứng ngoài những sàn diễn thời trang cao cấp? Hãy để những bộ thiết kế của Valentino, Celine, Alaïa... truyền cảm hứng cho tủ đồ Tết của bạn!

Các tín đồ thời trang khó lòng không yêu thích bộ trang phục này của Anthony Vaccerello. Áo sơ mi trắng tinh khôi với chi tiết nơ ngoại cỡ, chân váy bút chì dài đến đầu gối, chất liệu da màu đen thanh lịch và khuyên tai siêu phóng đại. Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa cổ điển và hiện đại, mang rõ ảnh hưởng của những năm 1980 và 2026.

Những ngày đầu Tết thường ưu tiên những chất liệu xa hoa, như nhung, gấm, lụa, tơ tằm... Bộ trang phục số 5 trên sàn diễn Valentino đã gợi ý kết hợp chiếc váy nhung màu xanh lá cây sang trọng với một thứ gì đó bất ngờ. Còn gì thích hợp hơn một chiếc áo sơ mi chấm bi bằng lụa, phối họa tiết màu cam và đen ngẫu hứng, bổ sung thêm chiếc nơ nhung thanh lịch, mang đến sự thú vị cho diện mạo đầu năm.

Sau buổi trình diễn mùa Xuân của nhà mốt Alaïa, mọi người đều bàn tán sôi nổi về chiếc váy bất đối xứng, được trang trí chi tiết tua rua size lớn ấn tượng. Màu xanh lá cây dịu mắt và tôn da mang đến cảm giác rộn ràng tích cực cho năm mới. Một chiếc áo liền thân màu trắng đơn giản sẽ là sự bổ sung hoàn hảo.

Một chiếc váy ngắn màu tím đính sequin sẽ vô cùng hoàn hảo cho một buổi tiệc ăn mừng đầu năm. Màu sắc không quá rực rỡ như gold hay silver, nhưng sắc tím vẫn toát lên vẻ sang trọng và bắt mắt. Khi phối cùng một đôi giày bệt nhỏ nhắn sẽ làm giảm bớt sự nổi bật và gia tăng sự thanh lịch. Đừng quên đôi bông tai dáng dài xinh xắn và một chiếc kẹp tóc tuyệt đẹp để hoàn thiện vẻ ngoài.

