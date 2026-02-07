Những chiếc đầm "over hợp" để đi ăn cưới bạn thân mà không sợ lấn lướt cô dâu

HHTO - Chọn đầm để mặc đám cưới bạn thân luôn khiến các cô nàng công sở đau đầu và phân vân. Chắc chắn bạn không tiếc tiền đầu tư trang phục, nhưng cân đối làm sao để không lấn át nhân vật chính mà vẫn “đầy thế lực”.

Đầm tầng, nhiều lớp layer thiết kế lãng mạn

Những kiểu đầm có dáng độc lạ, nhiều tầng, nhiều lớp thường mang lại cảm giác hoành tráng khi mặc. Hãy chọn một chiếc đầm màu sắc trang nhã như vàng bơ, hồng pastel, hay tím nhạt, thiết kế gợi cảm vừa phải như yếm hoặc hở lưng, tôn lên vẻ sang trọng bằng chất liệu chiffon và nhiều lớp bèo nhún bằng. Bổ sung thêm phụ kiện tông màu bạc để trang phục có nét hiện đại hơn, tránh đeo trang sức sến súa.

Đầm hoa trầm ấm, khiêm tốn

Họa tiết hoa không chỉ phù hợp với mọi mùa trong năm, mà nó còn hợp với các kiểu đám tiệc. Chọn váy maxi hoặc váy dạ hội có họa tiết hoa lớn, được in trên lụa mềm mại và kết hợp với túi xách tay có cấu trúc ấn tượng, bạn sẽ có một vẻ ngoài khiêm tốn, ấm áp nhưng không hề bị chìm. Đừng quên đeo hoa tai và vòng tay thiết kế hiện đại, giúp trang phục có điểm nhấn và thú vị hơn.

Nhung sang trọng

Nhung là một chất liệu rất tôn da và luôn mang đến cảm giác sang trọng, thần thái. Mặc một chiếc đầm nhung màu tối không chỉ giúp bạn nổi bật bên cạnh cô dâu, mà còn khiến bạn trông có vẻ là “người quan trọng” bên đàng gái. Sự xa hoa và quý phái một cách tự nhiên dưới ánh đèn của bữa tiệc là điều mà một chiếc đầm nhung sẽ đem lại.

Ren cổ điển

Để có một vẻ ngoài vượt thời gian, giản dị không cầu kỳ nhưng giữ được nét sang trọng, thì một chiếc váy midi chữ A cúp ngực, được làm từ chất liệu ren tinh xảo là một lựa chọn hoàn hảo. Và vẻ ngoài cổ điển đầy tinh tế này sẽ hoàn thiện hơn khi bạn kết hợp với một chiếc túi xách nhỏ đeo cổ tay, giày cao gót mũi nhọn và khuyên tai tròn, sáng bóng.