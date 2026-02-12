Diệu Nhi đẹp dịu dàng trước thềm năm mới, biết ơn vì được khán giả yêu thương

HHTO - Diệu Nhi vừa thực hiện bộ ảnh áo dài trước khi bước sang năm mới, tại đây cô có dịp nhìn lại năm qua và gửi lời cảm ơn đến khán giả.

Gia nhập “đường đua” áo dài Tết năm nay, Diệu Nhi chọn áo dài tông hồng pastel với kiểu dáng cổ bẻ lạ mắt. Thiết kế trơn đơn giản với phần cổ đính kết, tay cài nút lại khiến người mặc trở nên nổi bật. Để phù hợp với trang phục áo dài, Diệu Nhi lựa chọn tóc dài tết lệch, tôn lên gương mặt thanh tú dịu dàng.

Điểm thu hút của Diệu Nhi không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở thần thái hoạt bát, duyên dáng, khiến cô nổi bật theo cách rất riêng trong showbiz Việt. Thường xuất hiện với năng lượng hài hước nên những lần thay đổi phong cách của Diệu Nhi đều nhận được sự quan tâm. Bộ ảnh trước thềm Tết Bính Ngọ lần này cũng một lần nữa khẳng định khả năng biến hóa linh hoạt của nữ diễn viên.

Nhìn lại năm 2025, Diệu Nhi biết ơn vì vẫn được cống hiến và nhận được tình yêu thương của khán giả: “Năm vừa qua Nhi đã có nhiều trải nghiệm mới: lần đầu tiên được đứng trình diễn trên khấu hàng chục ngàn khán giả ở Chị Đẹp concert, lần đầu tham dự Running Man đối đầu với người thân. Nhi còn được trở lại Sao Nhập Ngũ, gặp gỡ những người đồng đội cũ và mới. Hơn hết Nhi vẫn được khán giả yêu thương, ủng hộ”.

Vắng bóng trên màn ảnh rộng năm qua nhưng Diệu Nhi vẫn xuất hiện đều đặn ở các show thực tế, tham dự sự kiện. Chia sẻ về định hướng trong năm 2026, Diệu Nhi cho biết đã có những kế hoạch riêng, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ công bố cho khán giả. Nữ chính Gặp Lại Chị Bầu “tung hint” có những bất ngờ dành cho người hâm mộ. Nữ diễn viên úp mở thời gian tới sẽ trở lại với màn ảnh rộng ở những dự án ấn tượng hơn.