Sơn Tùng M-TP khác lạ, Anh Tú Atus mặc đẹp nhất dàn sao nam đón Tết Bính Ngọ

HHTO - Đầu Xuân Bính Ngọ, Anh Tú cosplay Thần Tài, Sơn Tùng M-TP, MONO chọn "lối đi riêng" trong bộ ảnh năm mới. Anh Tú Atus là nhân tố "mặc đẹp" nhất dàn mỹ nam V-Biz.

Tết Bính Ngọ 2026, Anh Tú Atus bận rộn với lịch trình giao lưu khán giả cho phim Tết của đạo diễn Trường Giang do anh đảm nhận vai nam chính.

Sao phim Nhà Ba Tôi Một Phòng được nhận xét là một trong những sao nam V-Biz có gu thời trang Tết 2026 sành điệu nhất. Các tín đồ thời trang khen ngợi phong cách đa dạng lẫn mức độ đầu tư hình ảnh của "Anh Trai".

ao-tet-2026-mung-1-hieuthuhai.jpg

HIEUTHUHAI gửi lời chúc mừng năm mới tới khán giả trong tà áo dài đỏ rực rỡ mang thông điệp may mắn. Điểm nhấn thú vị của bộ trang phục nằm ở chi tiết hình linh vật ngộ nghĩnh của show 2 Ngày 1 Đêm trước ngực.

anh-tu-tet.jpg

Anh Tú nghỉ Tết sớm, vừa về quê đã gửi đến cộng đồng mạng hàng loạt content TikTok. Sáng mùng 1, "Anh Trai" cosplay Thần tài "gõ cửa nhà" netizen. Đồng thời, anh phát hành ca khúc Tân Xuân Tinh Tú, gieo vần "tê" góp không khí rộn ràng nhân dịp Tết.

ao-tet-2026-dillan.jpg

"Anh Trai" Dillan Hoàng Phan lăng xê áo dài gấm tông màu hồng nhạt đang "lên ngôi" mùa Tết Bính Ngọ 2026

CONGB có tạo hình chào Xuân ấn tượng. "Anh Trai" kết hợp áo áo ngũ thân cách tân cùng quần ống rộng kẻ sọc.

ao-tet-2026-mung-1-soobin.jpg

SOOBIN đón Tết cùng mẹ, diện áo dài truyền thống sắc xanh rêu có họa tiết chìm tinh tế. Trước đó, "Anh Tài" có khoảnh khắc viral trên sân khấu âm nhạc cuối năm khi bố anh - NSND Huỳnh Tú công khai "tuyển con dâu".

ao-tet-2026-ma-ran-do.jpg

Ma Ran Đô chọn trang phục du Xuân có in hình linh vật những chú ngựa của năm Bính Ngọ.

ao-tet-2026-mung-1-hanbin.jpg

Hanbin Ngô Ngọc Hưng TEMPEST đón Tết Nguyên đán từ phương xa. Nam idol diện áo dài gấm xanh lục bảo kết hợp cùng chuỗi hạt đỏ, tạo nên một tổng thể vừa cổ điển vừa đầy sức sống.

Pháp Kiều slay ngày đầu năm mới.

Đức Phúc có một năm 2025 thành công rực rỡ, trở thành quán quân Intervision 2025. Giao thừa bước sang năm mới, nam ca sĩ cầu mong may mắn bằng với thử thách "12 trái nho ước nguyện" dưới gầm bàn. Mùng 1 Tết, cả gia đình nam ca sĩ diện trang phục tông xuyệt tông dạo phố.

Gia đình Sơn Tùng M-TP - MONO chọn hướng đi riêng dịp Tết Bính Ngọ với trang phục phong cách trẻ trung, năng động. "Gia đình 90% cơ thể là âm nhạc còn lại cứ phải gọi là âm thanh." - sao nam viết.

