3 chiếc đầm tối giản, tưởng bình thường nhưng lại có thể gây ấn tượng sâu sắc

Ái Phương
HHTO - Một chiếc đầm bình thường hoàn toàn có thể trông cuốn hút nếu nó được làm từ các loại chất liệu đặc biệt, ví dụ như lụa tinh tế, mềm mại, nhung sang trọng hay ánh kim nổi bật.

Phong cách tối giản ánh kim

7.png

Những chiếc đầm kiểu dáng tối giản, tinh gọn được may bằng chất liệu ánh kim, kim sa, hoặc đính kết kim sa metalic loại lớn, sẽ tự nhiên tạo được sức hút. Nó không chỉ nổi bật, mà còn lấp lánh và sáng bừng dưới ánh đèn. Nếu bạn muốn vẻ ngoài có chút gợi cảm và quyến rũ, hãy chọn chiếc đầm dài khoét sâu phần lưng, tóc búi gọn gàng để lộ chiếc cổ cao có đeo dây chuyền tinh tế. Còn bạn muốn xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, thì chỉ cần nhẹ nhàng khoác thêm chiếc áo khoác blazer bên ngoài, phối cùng túi xách da kiểu basic là hoàn hảo.

Vải satin tinh tế

6.png

Những chiếc váy satin được may khéo léo sẽ mang lại vẻ dịu dàng và sang trọng cho người mặc. Cũng không cần phải tìm đâu xa, chúng rất dễ mua ở các cửa hàng thời trang vì rất được ưa chuộng. Một chiếc váy maxi satin màu đá quý, óng ánh nhẹ luôn hiệu quả trong mọi dịp và mọi bữa tiệc. Phối cùng chiếc ví cầm tay da thanh lịch, bạn có ngay một vẻ ngoài xinh đẹp nhẹ nhàng.

Little black dress nhung

5.png

Nếu bạn là fan của các kiểu đầm ngắn, chắc chắn không thể bỏ qua một chiếc váy little black dress hiện đại, được nhấn nhá bằng những chi tiết đáng nhớ như dây đeo nơ bằng nhung hay họa tiết hoa 3D nổi bật. Phối thêm phụ kiện thú vị như túi xách ánh ngọc trai, giày cao gót đính đá và trang sức pha lê lấp lánh, chúng sẽ là những điểm nhấn giúp bạn hoàn thiện vẻ ngoài.

Ái Phương
