H'Hen Niê, Kim Duyên, Thủy Tiên, Lệ Hằng chào Tết với bộ ảnh áo dài vui nhộn

HHTO - Bốn nàng hậu gồm Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Lệ Hằng, Kim Duyên, Thủy Tiên cùng nhau thực hiện bộ ảnh áo dài vô cùng đáng yêu, vui nhộn, khiến người xem cũng cảm thấy hân hoan trong không khí Tết Nguyên đán đang đến gần. Lời chú thích của Hoa hậu H'Hen Niê cho bộ ảnh khiến không ít fan bật cười.

Trái với những hình ảnh dịu dàng quen thuộc của những bộ ảnh áo dài, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Đặng Thị Lệ Hằng, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Á hậu 2 Miss Supranational 2022 và Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thủy Tiên cùng nhau thực hiện bộ ảnh vui nhộn cùng trang phục áo dài truyền thống.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, gây ấn tượng mạnh khi vào Top 5 Miss Universe 2018 - thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường này tính đến thời điểm hiện tại. Cô được yêu mến bởi hình ảnh mạnh mẽ, câu chuyện truyền cảm hứng. H’Hen Niê cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và dự án vì phụ nữ, trẻ em. Nàng hậu hiện đã lập gia đình và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của gia đình nhỏ trên trang cá nhân.

Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cô sở hữu phong cách thanh lịch, hiện đại và từng đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2016. Lệ Hằng hoạt động trong lĩnh vực thời trang, kinh doanh và được coi là nhân tố "gây cười" của gia đình Hoàn vũ. Lệ Hằng cũng chính là người được Hoa hậu H'Hen Niê giới thiệu trong chú thích của bộ ảnh vui nhộn này: Chỉ đạo cảm xúc Đặng Thị Lệ Hằng!

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2021 và vào Top 16 chung cuộc. Sau đó, cô lại tiếp tục đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2022 và xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2. Cô được đánh giá cao nhờ sự tự tin, khả năng giao tiếp tốt và thần thái rất hợp với các cuộc thi quốc tế. Kim Duyên cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội và dự án cộng đồng.

Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thủy Tiên gây chú ý bởi thần thái sắc sảo và phong cách trình diễn ấn tượng. Sau cuộc thi, cô tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và xây dựng hình ảnh người đẹp tri thức, bản lĩnh.