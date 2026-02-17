Dàn Hoa - Á hậu Việt xúng xính áo dài, đẹp tựa nàng Xuân trong ngày mùng 1 Tết

HHTO - Mùng 1 Tết Bính Ngọ, dàn Hoa - Á hậu Việt xúng xính áo dài, trang điểm nhẹ nhàng, hân hoan chào đón năm mới bên gia đình.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh về quê ngoại đón Tết, nàng hậu diện áo dài màu vàng nhạt, trang điểm đơn giản, xinh đẹp dịu dàng.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy chọn áo dài màu hồng phấn, để tóc xoã và mái thưa, vui vẻ nhí nhảnh cùng mẹ trong ngày mùng 1 Tết.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà hạnh phúc bên chồng Viết Vương trong ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ.

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy đón Tết cùng gia đình.

Hoa hậu Việt Nam 2014 - Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Miss Grand Vietrnam 2022 mặc áo dài đôi đón năm mới.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh xinh đẹp dịu dàng chuẩn thiếu nữ Hà Thành xưa.

Miss Cosmo 2025 Yolina Ngọc Na cùng Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Ngọc Tím khoe ảnh áo dài trên đường phố TP.HCM. Hai nàng hậu gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng tới người hâm mộ.

Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh về quê Cao Bằng ăn Tết cùng gia đình.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân tiếp tục tung loạt ảnh áo dài do chính chồng của nàng hậu - nhiếp ảnh gia Nguyễn Long chụp.