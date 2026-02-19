Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cả showbiz Việt mê mẩn áo dài kim sa, nhìn đâu cũng thấy sao nữ mặc đụng hàng

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Áo dài kim sa chính là “nữ hoàng” đường đua áo dài Tết năm nay, thậm chí có những mẫu được nhiều sao nữ yêu thích đến mức đụng hàng liên tục.

primmy-3.jpg

Trước Tết Bính Ngọ, nhiều người dự đoán áo dài ren đậm chất phú bà sẽ lên ngôi nhưng hóa ra áo dài kim sa mới được yêu thích nhất. Dù đã xuất hiện từ vài năm trước, những bộ áo dài đính kim sa tinh xảo vẫn khiến các sao nữ V-Biz mê mẩn vì vừa nổi bật, sang trọng lại vừa nữ tính điệu đà.

dong-nhi-1.jpg
dong-nhi-2.jpg

Tết năm nay, các mỹ nhân đặc biệt yêu thích thiết kế áo dài kim sa màu hồng nhạt hoặc trắng, tạo thành đại hội đụng hàng. Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng siêu đáng yêu khi mặc áo dài hồng đồng bộ.

dam-thu-trang-1.jpg
damthutrang177131237438343683618.jpg

Đàm Thu Trang cũng chọn áo dài kim sa để đồng điệu với con gái cưng trong ngày Mùng 1 Tết.

salim-1.jpg
salim-2.jpg

Salim và bé Pam cực tình cảm khi diện đồ đôi.

hoang-thuy-linh-1.jpg
hoang-thuy-linh-2.jpg

Hoàng Thùy Linh đầy sang trọng trong thiết kế áo dài suông đính kim sa vàng ánh kim lấp lánh.

luongthuylinh1771331601383452836.jpg
phuongngabui17712654813833975172.jpg

Hoa hậu Lương Thùy Linh và Á hậu Phương Nga cùng ưng ý một thiết kế và nàng hậu nào cũng xinh đẹp lên vài phần trong mẫu áo này.

ky-duyen-1.jpg
ky-duyen-2.jpg

Tín đồ thời trang như Hoa hậu Kỳ Duyên làm sao bỏ lỡ được áo dài kim sa để mặc đi chúc Tết.

pad-3.jpg

Phương Anh Đào cũng nhanh chóng “bắt trend” trong một buổi giao lưu quảng bá phim Báu Vật Trời Cho mà cô đóng vai chính.

muoii-1.jpg
muoii-2.jpg

Nữ ca sĩ Muộii siêu dễ thương khi kết hợp áo dài kim sa với giày sneaker.

min-1.jpg
min-2.jpg

Min cũng trẻ trung đến bất ngờ trong bộ áo dài kim sa màu hồng nhạt ngọt ngào.

phuongkhanhofficial1770290462382.jpg

Hoa hậu Phương Khánh mặc gì cũng sang trọng ngút ngàn nên áo dài kim sa càng giúp cô tỏa sáng.

lucie-nguyen-1.jpg
lucie-nguyen-3.jpg

Lucie Nguyễn đã có ngay bộ ảnh đẹp lung linh khi mặc áo dài kim sa kèm mấn đồng bộ.

primmy-1.jpg
primmy-2.jpg

Nàng dâu hào môn Primmy Trương đầy dịu dàng, nữ tính khi tết tóc mặc áo dài truyền thống.

phuong-my-chi-2.jpg
phuong-my-chi-3.jpg

Phương Mỹ Chi thường xuyên mặc áo dài biểu diễn, nhưng áo dài kim sa vẫn mang lại hình ảnh rất khác cho nữ ca sĩ.

kjmbae17700091633823435212966168.jpg

Tín đồ màu hồng như Babyboo Tăng Mỹ Hàn làm sao bỏ qua được bộ áo dài màu hồng lấp lánh như thế này.

thanh-thuy-1.jpg
thanh-thuy-2.jpg
thanh-thuy-3.jpg
thanh-thuy.jpg

Hoa hậu Thanh Thủy cũng chọn áo dài kim sa mặc đi chúc Tết cùng gia đình.

