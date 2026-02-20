Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" trong loạt áo dài ngày Tết

HHTO - Dù đã là mẹ của 3 nhóc tì, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo vẫn giữ được nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, nàng hậu khoe liền 3 loạt ảnh áo dài nền nã, xứng danh "thần tiên tỷ tỷ".

Mặc dù đã đăng quang được hơn 12 năm, nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo vẫn luôn khiến fan sắc đẹp mê đắm. Trong dịp Tết Bính Ngọ năm nay, nàng hậu giới thiệu liên tiếp 3 bộ ảnh áo dài nền nã. Không chọn sắc màu rực rỡ, Đặng Thu Thảo trung thành với những gam màu nhẹ nhàng - đúng với phong cách dịu dàng, nhã nhặn mà cô theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Các thiết kế áo dài đơn giản, phom dáng thoải mái, giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh và thần thái mềm mại của người đẹp. Mỗi khi tung ảnh mới, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đều khiến fan sắc đẹp trầm trồ với nhan sắc đẹp như bước ra từ trong tranh. Danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” mà khán giả ưu ái dành tặng cho cô dường như chưa bao giờ phai nhạt theo thời gian.

Đặc biệt, dù đã là mẹ của ba con, nhan sắc của nàng hậu vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Gương mặt thanh tú, làn da mịn màng và nụ cười hiền dịu giúp cô giữ trọn vẻ đẹp thuần khiết như những ngày đầu đăng quang. Không cần quá nổi bật hay cầu kỳ, Đặng Thu Thảo vẫn chinh phục công chúng bằng chính sự tinh tế, kín đáo và vẻ đẹp bền bỉ theo năm tháng.

Kết hôn với doanh nhân Tín Nguyễn năm 2017, kể từ đó nàng hậu hạn chế hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc tổ ấm. Đây là lần hiếm hoi Hoa hậu Đặng Thu Thảo công khai hình ảnh của cả 3 nhóc tì.